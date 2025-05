Boezemfibrilleren veroorzaakt jaarlijks 10.000 beroertes in Nederland

De vergrijzing van Nederland zal naar verwachting leiden tot een aanzienlijke toename van nieuwe patiënten met boezemfibrilleren en daarmee ook van het aantal beroertes, tenzij er adequaat preventief beleid wordt gevoerd. Volgens prognoses van het CBS zal het aantal 75-plussers en daarmee ook het aantal 75-plussers met boezemfibrilleren de komende vijf jaar met 20% stijgen, wat aandringt op versterkte inspanningen voor screening, diagnose en behandeling.

"Het is van cruciaal belang dat Nederland gelijke tred houdt met deze vergrijzingsuitdagingen door de inspanningen voor screening, diagnose en behandeling van boezemfibrilleren te intensiveren," aldus Andrew Oostindjer, huisarts en woordvoerder van de Werkgroep Beroertepreventie. "Huisartsen hebben vaak beperkte tijd en financiële ondersteuning voor uitgebreide screenings, dus het is essentieel dat elke Nederlander zich bewust is van de risico's van boezemfibrilleren en regelmatig zijn of haar hartslag controleert."

Martin Hemels, cardioloog en lid van de Werkgroep Beroertepreventie benadrukt het belang van zelfbewustzijn met betrekking tot hartslagritme: "Jij bent aan zet met de polscheck. Als je hartslag onregelmatig en snel is, met meer dan 100 slagen per minuut, aarzel dan niet om naar de huisarts te gaan voor een controle. Dit geldt met name voor mensen van 75 jaar en ouder. Voorkom een beroerte!"

De Werkgroep Beroertepreventie zet zich in voor bewustwording en preventie van beroertes door boezemfibrilleren in Nederland. Door middel van voorlichting en educatie streven wij naar een gezonder Nederland met minder beroertes als gevolg van deze behandelbare aandoening.

De campagne ‘Beroerte voorkomen? Jij bent aan zet met de polscheck!’ is geïnitieerd door de Werkgroep Beroertepreventie en wordt mede mogelijk gemaakt door de alliantie Pfizer/BMS.