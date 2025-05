Minimale verbetering gezondheid en mentaal welzijn jongeren

Utrecht

Iets meer jongeren (12-25 jaar) beoordelen hun gezondheid als goed. In maart 2025 gaf 84 procent aan zich lichamelijk goed te voelen. Ook hun mentaal welzijn is het afgelopen kwartaal licht vooruitgegaan. Dat blijkt uit het vijftiende kwartaalonderzoek van het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (Netwerk GOR). Zo voelden meer jongeren zich gelukkig. Daarnaast is het percentage jongeren dat serieus nadacht over zelfdoding iets afgenomen: van 15 procent in december 2024 naar 13 procent in maart 2025.