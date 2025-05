NVWA neemt 70.000 verboden vloeistoffen voor vapes in beslag

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij een importeur uit Gelderland 70.000 flesjes met verboden vloeistoffen voor het navullen van vapes in beslag genomen. De vloeistoffen hebben zoete smaakjes en mogen daarom in ons land niet in de handel worden gebracht. De importeur deed dat toch. Hij krijgt een bestuurlijke boete. De flesjes worden op zijn kosten vernietigd.

Het is in Nederland verboden om vapes en e-liquids met een andere smaak dan tabak in de handel te brengen. Dat verbod geldt ook voor speciaal ontwikkelde vloeistoffen waarmee consumenten zelf een zoet smaakje kunnen geven aan een neutrale vape-vloeistof. Omdat inspecteurs aanwijzingen hadden dat de importeur zich niet aan het verbod hield, controleerden ze zijn voorraad in een magazijn in Zuid-Holland. Daarbij troffen ze zo'n 200 dozen aan met daarin flesjes vloeistoffen die smaken hebben als aardbei, watermeloen en limonade.