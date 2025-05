OM zet 50 mobiele focusflitsers in om mobiel in de hand tijdens rijden te beboeten

Den Haag

'Met de inzet van de mobiele focusflitser wil het OM afleiding in het verkeer terugdringen. In februari werd de eerste focusflitser geïnstalleerd door minister Van Weel (Justitie en Veiligheid). Na een testperiode wordt de eerste focusflitser maandag 19 mei aangezet in Den Haag', aldus het OM.

42 meter afgelegd in 3 seconden

Als je 50 km/uur rijdt, en je kijkt drie seconden op een scherm, dan heb je 42 meter afgelegd. Dat is een half voetbalveld, waarbij je je aandacht niet op de weg hebt gehad. En daardoor kun je een rood stoplicht of overstekende voetganger te laat opmerken. Die paar seconden dat je dat berichtje bekeek, kunnen het verschil maken tussen veilig thuiskomen en een ernstig ongeval veroorzaken. Toch kunnen veel bestuurders de verleiding niet weerstaan; uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat 75% van de automobilisten wel eens een telefoon gebruikt achter het stuur.

Den Haag eerste locatie

Dat percentage is veel te hoog. Om meer mensen bewust te maken van hun verkeersgedrag intensiveert het Openbaar Ministerie de handhaving op het vasthouden van mobiele apparaten tijdens het rijden met de focusflitser. Vijftig focusflitsers gaan rouleren door heel Nederland, en sturen overtredingen door naar het CJIB. Vanaf vandaag, 19 mei, wordt er gehandhaafd met de focusflitser en worden er boetes opgelegd. De eerste locatie is de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag. Daarna volgen locaties in Utrecht en de rest van het land. Deze landelijke spreiding zorgt voor een flinke verhoging van de pakkans. Dat is nodig om afleiding terug te dringen. De focusflitsers worden vooral geplaatst op N-wegen en drukke wegen in de bebouwde kom. Op die wegen rijdt veel verkeer, waardoor het grootste effect op het gedrag bereikt wordt.

Automatische handhaving: 430,- euro boete

De focusflitser heeft een camera die het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat kan detecteren. De focusflitser is makkelijk te verplaatsen, waardoor deze op wisselende locaties door heel Nederland ingezet kan worden. Foto’s waarop het systeem een mobiele telefoon in de hand van de bestuurder detecteert, worden doorgegeven aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) beoordeelt vervolgens de foto's. Indien blijkt dat de bestuurder daadwerkelijk een mobiel apparaat vasthield, ontvangt de kentekenhouder een boete van 430 euro.