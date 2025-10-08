De 3 grootste misverstanden over autoschade claimen

Veel automobilisten vinden het lastig om te bepalen of ze schade wel of niet moeten indienen bij hun autoverzekering. Volgens expert in autoverzekeringen, Jorg van Rijn van UnitedConsumers, bestaan er drie grote misverstanden over het claimen van schade. “Mensen denken vaak dat claimen altijd nadelig is”, vertelt Jorg. “Maar dat klopt niet. Soms is claimen juist slimmer dan zelf betalen.”

1. Een schadeclaim zorgt altijd voor een hogere premie

Veel automobilisten denken dat een schadeclaim automatisch leidt tot een hogere premie, maar dat is lang niet altijd zo. “Het hangt af van hoeveel schadevrije jaren iemand heeft en op welke trede hij of zij staat op de bonus-malusladder”, legt Van Rijn uit.

Staat iemand hoog op die ladder, dan verandert de premie vaak niet. “In sommige situaties behoud je zelfs dezelfde no-claimkorting, ook al val je terug in schadevrije jaren”, zegt hij.

Hoeveel premie iemand betaalt, hangt samen met het aantal schadevrije jaren. Claim je een schade die niet onder beperkt casco valt, dan verlies je schadevrije jaren. “Voor elk jaar zonder schade krijg je er één bij, maar na een claim val je vijf jaren terug”, legt Van Rijn uit.

“Dat kan verschil maken”, vult hij aan. “Wie vijftien schadevrije jaren heeft, valt na één claim terug naar tien. Heb je er dertig, dan val je ook terug naar tien. Lager dan min vijf kan niet.”

2. Claimen betekent altijd verlies van schadevrije jaren

Veel automobilisten denken dat elke schadeclaim invloed heeft op hun schadevrije jaren, maar dat klopt niet. “Bij beperkt casco-schades, zoals ruitschade, stormschade of schade door een dier, val je niet terug in schadevrije jaren”, legt Van Rijn uit. “Je bent daar gewoon voor verzekerd.”

Volgens Van Rijn laten veel mensen daardoor onnodig geld liggen. “Ze betalen premie, maar claimen niets uit angst voor terugval. Dat is zonde, want juist dáár is de verzekering voor bedoeld”, zegt hij.

3. Schade door een onbekende dader heeft altijd invloed op je premie

Het derde misverstand gaat over schades waarbij de dader onbekend is. “Veel mensen denken dat schade door een onbekende dader altijd invloed heeft op hun premie, maar dat hoeft niet”, zegt Van Rijn. “Wanneer iemand tegen je auto aanrijdt en wegrijdt, kun je de schade vaak verhalen op het Waarborgfonds. Dan heeft het claimen geen gevolgen voor je premie of schadevrije jaren.”

Volgens Van Rijn weten veel automobilisten niet dat het Waarborgfonds bestaat. “Dat fonds is er juist voor situaties waarin de tegenpartij onbekend of onverzekerd is. Voldoet iemand aan de voorwaarden, dan kan de schade volledig worden vergoed”, legt hij uit.

De drempel om te claimen is daarmee een stuk lager geworden. “Consumenten willen vooral gemak en zekerheid”, vertelt Jorg. “Daarom maken we het proces bewust zo eenvoudig mogelijk.”

Schade wel of niet claimen?

Volgens Van Rijn is het in veel gevallen slim om schade wél te claimen. “Bij beperkt casco-schades, zoals ruitschade of stormschade, zou ik altijd claimen”, legt hij uit. “Daar val je niet voor terug in schadevrije jaren.”

Ook bij veel opgebouwde schadevrije jaren kan claimen verstandig zijn. “Dan verandert de premie nauwelijks, terwijl je wél krijgt vergoed wat kapot is”, zegt Van Rijn.