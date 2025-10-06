Nieuwe Dacia Sandero, Sandero Stepway en Jogger

Dacia geeft de Sandero, Sandero Stepway en Jogger een uitgebreide upgrade. Ze krijgen een nieuwe lichtsignatuur, nieuwe technologieën, geavanceerde aandrijflijnen en slimme accessoires, zonder in te leveren op de scherpe prijs. Ook het design wordt aangescherpt, vanbinnen én vanbuiten. De Jogger krijgt bovendien als eerste de nieuwe hybrid 155-aandrijflijn, die binnenkort ook in de Sandero Stepway verkrijgbaar is.

De Sandero, Sandero Stepway en Jogger spelen een sleutelrol in het aanhoudende succes van Dacia. De Sandero is sinds 2017 de bestverkochte particuliere auto van Europa. In 2024 was het zelfs de bestverkochte auto in Europa over alle verkoopkanalen, én de eerste Dacia die in één jaar tijd meer dan 300.000 keer werd verkocht (309.392 stuks*, een stijging van 14,5% ten opzichte van 2023).

* Inclusief Sandero Stepway, goed voor ongeveer tweederde van het totaal.

De vraag naar de Jogger - uniek in zijn soort op de Europese markt - houdt aan. In 2024 was dit model de op één na bestverkochte auto in het Europese C-segment (exclusief SUV’s), met 96.440 verkochte exemplaren. Dat is een stijging van 2,4% ten opzichte van 2023. Om dit succes voort te zetten, introduceert Dacia ingrijpende vernieuwingen op alle vier modellen. Daarmee wordt de prijs-kwaliteitverhouding - die nog altijd uniek is op de markt - verder versterkt.

Exterieurdesign: Het beging van een nieuw hoofdstuk

De Dacia Sandero, Sandero Stepway en Jogger profiteren van de nieuwe LED-lichtsignatuur met een omgekeerde ‘T’-vorm in de koplampen. Daarmee krijgt het front van deze modellen niet alleen een krachtiger uitstraling, maar wordt ook het Dacia-karakter visueel versterkt. De nieuwe lichtsignatuur is verbonden met de eveneens vernieuwde grille via een fijne lijn van pixelachtige witte stippen die duidelijk afsteken tegen het zwart van de grille.

Ook aan de achterzijde is de LED-verlichting voorzien van een nieuwe ‘pixel’-vormgeving, waarmee het eigen karakter van elk model wordt onderstreept. Bij de Jogger lopen de achterlichten door in het achterraam, zorgend voor een eenvoudige en harmonieuze look. Dankzij de verticale vorm volgen de achterlichten de lijnen van de carrosserie en versterken ze visueel het robuuste design.

De Sandero Stepway krijgt een extra matzwarte strip met gestreept motief tussen de achterlichten en de opnieuw vormgegeven bumper: een subtiele maar duidelijke verwijzing naar zijn avontuurlijke karakter. De Dacia Sandero Stepway en Jogger benadrukken hun outdoor-inborst ook met nieuwe beschermdelen rond de wielkasten, onderzijde van de carrosserie en mistlampen, uitgevoerd in Starkle®. Dit materiaal is ontwikkeld door Dacia-ingenieurs en werd voor het eerst toegepast op de nieuwe Duster.

Starkle® bestaat voor 20% uit gerecycled plastic en heeft een herkenbaar gespikkeld uiterlijk met witte deeltjes. Omdat het materiaal niet wordt gelakt of behandeld, heeft het een lagere CO₂-voetafdruk en is het minder gevoelig voor krassen.

Afhankelijk van de uitvoering zijn de modellen uitgerust met nieuwe wieldoppen of lichtmetalen velgen. Vanaf de Expression is ook een haaienvinantenne standaard. De carrosseriekleur Amber Yellow is nieuw voor de Sandero en Sandero Stepway, terwijl Sandstone nu ook leverbaar is op de Sandero en Jogger.

Interieurdesign: Comfort en gebruiksgemak voor elke dag

Als subtiele verwijzing naar de nieuwe lichtsignatuur aan de buitenzijde, zijn ook de luchtroosters op het dashboard uitgevoerd in een omgekeerde ‘T’-vorm. Het dashboard en de portieren zijn afhankelijk van de uitvoering afgewerkt met nieuwe stoffen: blauw textiel bij Expression en blauw denim bij Journey.

De Sandero, Sandero Stepway en Jogger zijn voorzien van nieuwe, duurzamere bekledingsmaterialen op de stoelen, het dashboard en de portieren. Bij de Essential en Expression zijn de stoelen bekleed met een nieuwe stof: zwart bij de Jogger en Sandero, lichtblauw bij de Sandero Stepway. De uitvoering Journey krijgt blauwe denim bekleding voor een warme, moderne uitstraling. De Extreme uitvoering behoudt zijn kenmerkende microcloud TEP-bekleding in groen en zwart, die afwasbaar is. Deze versie is ook voorzien van rubberen vloermatten vóór, achter en in de bagageruimte.

De vernieuwde ergonomie van het stuurwiel draagt bij aan extra bedieningsgemak. Bij de hybrid 155 en Eco-G 120 met automaat wordt het rijcomfort verder verhoogd dankzij de nieuwe E-Shifter en schakelpaddles (alleen bij Eco-G 120 met automaat).

Youclip: Aanbod verder uitgebreid

Zoals alle Dacia-modellen zijn ook de nieuwe Sandero, Sandero Stepway en Jogger standaard uitgerust met YouClip: een eenvoudig maar slim systeem waarmee accessoires op praktische en stevige wijze bevestigd kunnen worden op strategische plaatsen in het interieur. De Sandero en Sandero Stepway beschikken over een extra bevestigingspunt aan de binnenzijde van de achterklep. De Jogger voegt daar nog een verankeringspunt aan de zijkant van de bagageruimte aan toe. Deze bevestigingspunten zijn geschikt voor uiteenlopende accessoires zoals een tablethouder, opbergzak, telefoonhouder of kledinghanger. Nieuw in het Dacia accessoiregamma zijn twee extra YouClip-accessoires: een brillenkoker en een boodschappentas.

Connectiviteit van een nog hoger niveau

Hoewel alle klanten behoefte hebben aan moderne connectiviteit aan boord, is de invulling daarvan voor iedereen anders. Dacia blijft daarom vasthouden aan een drievoudig multimedia-aanbod, dat op de nieuwe Sandero, Sandero Stepway en Jogger op alle niveaus is verbeterd.

Media Control: bedieningsinterface voor de Dacia Media Control-app

Standaard op de Essential-uitvoering. Dit systeem wordt bediend via knoppen op het stuurwiel en toont media-informatie en telefoongesprekken op het dashboarddisplay. Het systeem is voorzien van vier speakers, een Bluetooth-verbinding, een USB-C-poort en een geïntegreerde telefoonhouder op het dashboard. De bijbehorende gratis Dacia Media Control-app heeft een vernieuwde, intuïtieve interface, waarmee via het telefoonscherm eenvoudig de radio, media en andere functies kunnen worden bediend.

Media Display: nieuw 10-inch centraal touchscreen

Vanaf de Expression standaard (evenals op Extreme en Journey), optioneel op Essential. Media Display biedt draadloze integratie met Apple CarPlayTM en Android AutoTM. Nieuw is het 10-inch HD-touchscreen (voorheen 8-inch).

Media Nav Live: navigatie en realtime verkeersinformatie

Standaard op Jogger Journey, optioneel op andere modellen in de uitvoeringen Expression en Extreme. Media Nav Live biedt connected navigatie met realtime verkeersinformatie en acht jaar lang gratis kaartupdates. Het systeem wordt geleverd met een Arkamys 6-speaker 3D Sound System voor een rijke audio-ervaring.

Nieuwe comfort- en veiligheidsvoorzieningen

Voor het eerst is op de middenconsole van de Sandero, Sandero Stepway en Jogger een inductielader beschikbaar. Hiermee kan de smartphone worden opgeladen of opgeladen blijven tijdens draadloze verbinding met Apple CarPlayTM of Android AutoTM. Deze functie is standaard op de Jogger Extreme en Journey en optioneel op de andere modellen met deze uitrustingsniveaus.

Voor klanten die nog meer comfort en veiligheid wensen, zijn nu drie nieuwe functies beschikbaar:

- Automatisch grootlicht: deze functie verbetert het zicht in het donker zonder andere weggebruikers te verblinden. Het systeem schakelt automatisch tussen groot- en dimlicht zodra een tegenligger wordt gedetecteerd.

- Multiview camera: maakt inparkeren en andere manoeuvres bij lage snelheid eenvoudiger. Op het centrale scherm verschijnt een vogelperspectief van de auto en eventuele obstakels rondom.

- Elektrisch inklapbare buitenspiegels: handig bij het parkeren in smalle straten of krappe ruimtes, ter bescherming van de spiegels.

Deze drie functies zijn gebundeld in het Driving Pack. Dit pakket is standaard op de Jogger Journey en optioneel op de andere modellen met Journey of Extreme.

De nieuwe Sandero, Sandero Stepway en Jogger voldoen bovendien aan de nieuwste Europese veiligheidseisen dankzij nieuwe rijhulpsystemen zoals een automatisch noodremsysteem (zowel in de stad als op de snelweg), met detectie van voertuigen, voetgangers, fietsers en motoren. Denk ook aan vermoeidheidsherkenning, die waarschuwt bij tekenen van verminderde concentratie. Om het gebruik van rijhulpsystemen eenvoudiger te maken, heeft Dacia de slimme ‘My Safety’-knop toegevoegd. Daarmee heeft de bestuurder direct toegang tot de eigen voorkeursinstellingen voor ADAS-functies en kunnen bepaalde functies ook eenvoudig worden uitgeschakeld.

Nieuwe aandrijflijnen met kracht in overvloed

Hybrid 155: De nieuwe hybrid 155-aandrijflijn - eerder geïntroduceerd op de Bigster - is nu leverbaar op de Jogger en vervangt daar de hybrid 140. Binnenkort wordt deze aandrijflijn ook voor het eerst leverbaar op de Sandero Stepway, die daarmee debuteert als geëlektrificeerde uitvoering.

De hybrid 155 combineert een 1,8-liter viercilinder benzinemotor (109 pk), twee elektromotoren (waarvan één van 50 pk en een hoogspanningsstartmotor/generator), een 1,4 kWh lithium-ion-batterij (230V) en een automatische geëlektrificeerde transmissie met vier versnellingen voor de benzinemotor en twee voor elektrisch rijden. Door het ontbreken van een koppeling werken de componenten efficiënt samen.

Met een systeemvermogen van 155 pk en 170 Nm koppel biedt deze krachtige aandrijflijn in combinatie met de automatische transmissie veel rijcomfort en soepele prestaties bij dagelijks gebruik. De verbruik- en uitstootwaarden zijn 10% lager dan bij de hybrid 140. In stadsverkeer rijdt de Jogger tot 80% van de tijd volledig elektrisch. De auto start bovendien altijd in elektrische modus.

Eco-G 120: Dacia is marktleider in LPG en de enige fabrikant in Europa die flexfuel benzine/LPG-aandrijflijnen aanbiedt op al zijn modellen met verbrandingsmotor. Onder het Eco-G label worden deze aandrijflijnen ontwikkeld voor comfort, eenvoud en veelzijdigheid in dagelijks gebruik. In LPG-modus daalt de CO₂-uitstoot gemiddeld met 10% ten opzichte van een benzinemotor met vergelijkbare output.

De nieuwe Sandero, Sandero Stepway en Jogger zijn nu leverbaar met de Eco-G 120: een krachtigere 1,2-liter driecilinder turbomotor (120 pk, voorheen 100 pk), nu voor het eerst ook verkrijgbaar met een automatische transmissie. De zestraps automaat met dubbele koppeling is leverbaar op alle modellen als alternatief voor de handgeschakelde zesbak.

Om het rijbereik in LPG-modus verder te vergroten, zijn de LPG-tanks vergroot:

- van 40 liter naar 49,6 liter voor Sandero en Sandero Stepway

- van 40 liter naar 48,8 liter voor Jogger

Hierdoor stijgt het bereik in LPG-modus met 20%. Het totale rijbereik (LPG + benzine) bedraagt tot 1.590 km voor de Sandero en 1.480 km voor de Sandero Stepway en Jogger. Ook de nieuwe Duster is leverbaar met deze Eco-G 120-motorisering, die de eerdere Eco-G 100 vervangt.

TCe 100: De Sandero is voortaan leverbaar met een verbeterde 1,0-liter driecilinder turbobenzinemotor met 100 pk (voorheen 90 pk), wat resulteert in betere prestaties bij dagelijks gebruik. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Ook verkrijgbaar: de Dacia Sandero Stepway en Jogger blijven leverbaar met de TCe 110-benzinemotor in combinatie met een handgeschakelde zesbak. De Sandero blijft daarnaast beschikbaar met de SCe 65-benzinemotor en een handgeschakelde vijfbak: nog altijd de meest betaalbare aandrijflijn op de markt.

