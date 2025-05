Meer ruimte voor digitale zorg en gebruik ervan stijgt licht

Zorgverleners en zorggebruikers maken iets vaker gebruik van digitale middelen. Ook zijn zij iets positiever over de impact van digitale zorg. Dat blijkt uit de Monitor Digitale Zorg 2024 van het Nivel, RIVM en National eHealth Living Lab (NeLL). Sommige toepassingen worden veel gebruikt, zoals het patiƫntportaal of digitale schriftelijke communicatie, maar andere middelen nog weinig. Zowel zorgverleners als zorggebruikers zien over het algemeen wel ruimte om zorg nog vaker (deels) digitaal aan te bieden.

Het is zinvol om onderzoek te doen naar manieren om meer zorg te digitaliseren en bestaande digitale zorg en middelen vaker in te zetten. Het betrekken van zowel zorgverleners als zorggebruikers is hierbij belangrijk, zodat ervaringen en behoeften vanuit verschillende perspectieven worden meegenomen.

Bepaalde groepen mensen maken minder gebruik van digitale zorg

Ouderen en mensen die alleen basisonderwijs of vmbo hebben gevolgd, maken nog steeds minder gebruik van digitale zorg. Zij zoeken bijvoorbeeld minder vaak informatie over gezondheid op via websites of apps. Ook zijn zij minder positief over digitale zorg. Om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden, is het belangrijk om iedereen, en vooral deze mensen, voldoende te ondersteunen bij het gebruik van digitale zorg. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen.

Inzet digitale zorg vergroten door aandacht voor persoonlijk contact en openheid

Het gebruik van sommige digitale middelen, zoals digitale behandelingen voor obesitas of depressie, blijft laag of neemt zelfs iets af. Dit is opvallend, omdat het gebruik van deze digitale zorg de afgelopen jaren juist werd aangemoedigd. Veel zorggebruikers geven aan dat digitale zorg leidt tot onvoldoende persoonlijk contact. Ook maken zij zich zorgen over hun privacy. De overheid en zorgverleners kunnen helpen door de voordelen van digitale zorg beter en vaker te communiceren. Openheid over hoe gegevens worden uitgewisseld en beveiligd, kan ook helpen om het vertrouwen van zorggebruikers te vergroten. Het is daarnaast ook zinvol om te onderzoeken hoe digitale zorg persoonlijker kan.