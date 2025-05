CBS: Investeringen groeien met ruim 2 procent in maart

In maart 2025 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,2 procent groter dan een jaar eerder, zo meldt het CBS dinsdag.

Defensiematerieel

'Er is vooral meer geïnvesteerd in machines (waaronder defensiematerieel) en gebouwen. In personenauto’s en overig wegvervoer (vrachtauto’s, opleggers, busjes, etc.) is minder geïnvesteerd dan een jaar eerder', aldus het CBS.

Belastingwijzigingen

Net als in januari en februari gaat de daling van de investeringen in het wegvervoer samen met de belastingwijzigingen per 1 januari 2025 en veranderende regels rond milieuzones in sommige steden.