Verdachte witwasonderzoek aangehouden in Spanje

De politie heeft zondag 11 mei een man van 38 jaar aangehouden in Barcelona. De man stond sinds twee dagen internationaal gesignaleerd en werd aangehouden in een hotel van de Spaanse stad. Hij wordt ervan verdacht onderdeel te zijn van een crimineel samenwerkingsverband dat zich bezighield met het witwassen van meer dan 44 miljoen euro en voor de handel in verdovende middelen.

Vanuit de Taskforce Underground Banking (TF-UB) startte de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onder leiding van het Landelijk Parket het onderzoek. Zij kwamen het crimineel samenwerkingsverband op het spoor naar aanleiding van informatie uit data van de berichtendienst SKYECC. Eerder werden al twee verdachten aangehouden in deze zaak. Zij werden veroordeeld tot gevangenisstraffen.

Het vermoeden is dat de verdachte betrokken is bij het witwassen van een bedrag van ten minste 44,5 miljoen euro en 5,8 miljoen dollar in de periode van april 2019 tot november 2020. Daarnaast wordt hij verdacht van de handel in hasj en cocaïne. De man zal op korte termijn worden overgebracht naar Nederland, waar hij zal worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.