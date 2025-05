Nieuw onderzoek De Maastricht Studie: met prediabetes groter risico op hart- en vaatziekten

Minstens 1,4 miljoen mensen in Nederland hebben verhoogde bloedsuikerwaarden, ook wel prediabetes, wat een belangrijke risicofactor is voor diabetes type 2. Met prediabetes loop je een groter risico op hart- en vaatziekten. Nieuw onderzoek van De Maastricht Studie toont nu aan dat 1 op de 6 mensen met prediabetes binnen acht jaar te maken krijgt met dichtgeslibde aderen, een hartinfarct of een beroerte. Het Diabetes Fonds zet daarom in op vroegtijdig opsporen van mensen met een hoog risico, om zo de kans op diabetes type 2 én ernstige gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te verkleinen.

Martijn Brouwers, internist-endocrinoloog in het Maastricht Universitair Medisch Centrum: “Diabetes type 2 is een sluipmoordenaar. De ziekte ontwikkelt zich geleidelijk waarbij je bloedsuikerwaarden jarenlang ongemerkt steeds hoger worden. Nog voordat je mogelijk het stadium diabetes type 2 bereikt, kunnen al serieuze gezondheidsproblemen optreden. Dit nieuwe onderzoek laat duidelijk zien dat prediabetes niet onschuldig is, je loopt al een groter risico lopen op hart- en vaatziekten. Het is daarom belangrijk om vroeg in te grijpen, en niet pas als je de diagnose diabetes type 2 hebt. Check je diabetesrisico en zet stappen richting een gezonde leefstijl.”

Belang van vroegtijdig opsporen

Minstens 1,4 miljoen mensen in Nederland hebben prediabetes. “Vaak zonder dat ze dit zelf in de gaten hebben, want de klachten zijn vaag”, stelt Diena Halbertsma, directeur Diabetes Fonds. “Zij lopen een groter risico op diabetes type 2: wel 9 keer meer kans. Al 1,1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes type 2. Dit onderzoek benadrukt het belang van vroegtijdig opsporen zodat mensen met leefstijlverbetering- en begeleiding de verdere ontwikkeling naar diabetes type 2 kunnen voorkomen. Zo verkleinen we de kans dat prediabetes zich mogelijk verder ontwikkelt tot diabetes type 2 en verminderen we het risico op ernstige gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten. Vroegtijdig opsporen is echter niet genoeg om ervoor te zorgen dat iedereen vrij is van diabetes type 2. Daarom zetten we ons als Diabetes Fonds ook sterk in voor een gezonde leefomgeving.”

Risico verkleinen met leefstijl

Diabetes type 2 kan iedereen treffen. Overgewicht, roken en ongezond eten vergroten de kans. Net als (chronische) stress, ouder worden, als je zwangerschapsdiabetes hebt gehad of als de ziekte in je familie voorkomt. Mensen van Surinaams-Hindo(e)staanse, Turkse of Marokkaanse afkomst lopen ook meer risico. Op tijd weten dat je risico loopt op diabetes type 2 is cruciaal. Met een gezonde leefstijl zoals veel bewegen, gezond eten en weinig stress kan je dat risico zoveel mogelijk verkleinen. Dan verklein je ook de kans op ernstige gezondheidsproblemen zoals een hartinfarct of beroerte. Diena Halbertsma: “Check je risico op diabetes type 2 met de Diabetes Risicotest. Bijna een half miljoen mensen deden het afgelopen jaar de test: 1 op de 3 bleek een verhoogd risico te hebben. Zij kregen het advies om naar de huisarts te gaan om te testen op diabetes type 2. De helft van hen heeft dit gedaan of is van plan dit te doen.”