Bruto maandlasten huiseigenaren met 20% gestegen

Onder de bruto maandlasten vallen de rente en aflossing die je over je hypotheek betaalt. De hoogte hangt af van het geleende bedrag, de rente en de gekozen hypotheekvorm. De bruto en netto maandlasten zijn niet hetzelfde. Wanneer je de hypotheekrente aftrekt van de bruto maandlasten, zijn wat er daar van overblijft de netto maandlasten. Bij hypotheekrenteaftrek mag je de rente die je iedere maand betaalt van je belastbaar inkomen aftrekken. Daardoor daalt het bedrag waar je belasting over moet betalen.

“Stel dat jij en je partner samen een inkomen hebben van 100.000 euro bruto per jaar. Jullie kiezen voor een annuïteitenhypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar. Dat houdt in dat de bruto maandlasten de komende 10 jaar gelijk blijven. De maximale hypotheek met energielabel A bedraagt 487.427 euro tegen een rente van 3,74%. Dat betekent dat de bruto maandlasten uitkomen op 2.254 euro”, zegt Marga Lankreijer-Kos, hypotheekexpert bij Independer.

Kwetsbaarste groep gaat er het meest op achteruit

Eenverdieners betaalden drie jaar geleden gemiddeld 1.120 euro aan bruto maandlasten op basis van de maximaal beschikbare hypotheek. In mei 2025 stijgt dat naar bijna 1.400 euro. Een verschil van ruim 24%. Tweeverdieners gaan er relatief gezien minder hard op achteruit. In mei 2022 betaalden ze een kleine 1.900 euro per maand. Drie jaar later is dat bijna 2.200 euro. Een toename van 16%.

Eerder onderzoek van Independer laat zien dat een eenverdiener ruim drie keer zoveel eigen geld moet meenemen voor een koopwoning. “Het is dan ook een bittere pil voor alleenstaanden dat daarnaast hun bruto maandlasten op basis van de maximaal beschikbare hypotheek in de afgelopen drie jaar met ruim 24% toenam. De reden voor de stijging is een combinatie van twee factoren, namelijk de gestegen huizenprijzen en een hogere rente. In drie jaar tijd is de prijs van een gemiddeld koophuis met bijna 10% gestegen. Daarnaast konden eenverdieners in 2022 nog lenen tegen een rente van 2,8%. Nu is dat 3,5%. Hierdoor is geld lenen een stuk duurder geworden”, aldus Lankreijer-Kos van Independer.

Fors meer inkomen voor eenverdieners en koppels

Ondanks de gestegen bruto maandlasten is er ook een positieve ontwikkeling wanneer je op zoek bent naar een huis. Dit geldt met name voor koppels. Zo is het gemiddelde inkomen van een koppel in de afgelopen drie jaar van 88.000 gestegen naar een ton. Met dat bedrag kun je een maximale hypotheek krijgen van ruim 485.000 euro.

De gemiddelde huizenprijs bedraagt over het eerste kwartaal van dit jaar iets meer dan 470.000 euro, meldt het CBS. Koppels kunnen gemiddeld dus meer lenen dan de vraagprijs van een gemiddeld koophuis. “Dat biedt mogelijkheden, zegt Lankreijer-Kos van Independer. Tegelijkertijd is het goed om je te beseffen dat ze in de afgelopen drie jaar minder geld overhielden door de gestegen bruto maandlasten. Zet je de stijging van het inkomen af tegen de stijging van de maandlasten, dan kom je namelijk uit op een afname van ruim 2%.”

Bij eenverdieners bedraagt de daling meer dan 7%. Die groep ging er dus een stuk harder op achteruit. “Een eenverdiener met een inkomen van 65.000 euro bruto kan maximaal drie ton lenen. Dat is zo’n 170.000 euro minder dan de gemiddelde vraagprijs van een koopwoning. Gezien de krapte op de woningmarkt is het daarom goed om zelf op onderzoek uit te gaan. Zo zijn er nieuwbouwprojecten die voorrang geven aan starters of ex-studenten. Ook is het nuttig om het gesprek aan te gaan met de hypotheekadviseurs in de regio. Die zijn meestal goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de omgeving en kunnen je daarom waardevolle tips geven”, zegt Lankreijer-Kos.