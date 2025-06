Drie verdachten aangehouden en explosieven aangetroffen na schietincident Amsterdam

Amsterdam

De politie heeft donderdag 12 juni, in het onderzoek naar een schietincident eind april van dit jaar op de Ottho Heldringstraat, 3 verdachten aangehouden en verschillende goederen in beslag genomen waaronder explosieven en een vuurwapen. 'De verdachten zitten tot op heden nog vast. De recherche is nog druk bezig het met onderzoek', zo meldt de politie.