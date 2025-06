Minder vrouwen ontvangen partneralimentatie na scheiding

In 2023 ontving 13 procent van de recent gescheiden vrouwen partneralimentatie van een ex-partner. In 2011 was dat nog 18 procent. Het aandeel gescheiden vrouwen dat partneralimentatie ontvangt daalt al jaren op rij. Dit blijkt uit een analyse van het CBS.

Partneralimentatie is een financiële bijdrage waarbij de ene ex-partner de andere ex-partner betaalt om het inkomensverschil dat na de scheiding ontstaat (tijdelijk) te compenseren. Het CBS heeft de inkomens geanalyseerd van mensen die maximaal vijf jaar eerder van hun geregistreerde of huwelijkspartner zijn gescheiden. Dit onderzoek gaat over de periode 2011 tot en met 2023. Naast de partneralimentatie is er kinderalimentatie, maar daarover heeft het CBS geen gegevens.

Minder partneralimentatie

Vrouwen ontvingen minder vaak partneralimentatie en mannen betaalden minder vaak partneralimentatie. Tussen 2011 en 2023 daalde het aandeel mannen dat na een scheiding partneralimentatie betaalt van 22 procent naar 14 procent.

Ook is het doorsnee bedrag aan alimentatie de afgelopen jaren gedaald. Het doorsnee bedrag is het middelste bedrag wanneer alle bedragen van klein naar groot worden gerangschikt. De ene helft van de bedragen is lager het dan doorsnee bedrag en de andere helft hoger.

Vrouwen ontvingen in 2023 een doorsnee bedrag van 693 euro per maand, in 2011 was dat 841 euro per maand. Mannen betaalden in 2023 een doorsnee bedrag van 581 euro per maand, in 2011 was dat 669 euro per maand. Deze bedragen zijn gecorrigeerd voor inflatie.

Er zijn relatief maar weinig gescheiden mannen die alimentatie ontvangen, net als het aantal gescheiden vrouwen die het betalen (beiden 1 procent).