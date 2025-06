Meer volwassenen drinken weinig of geen alcohol

In 2024 zei 45 procent van de volwassenen dat ze geen alcohol, of niet meer dan één glas per dag drinken. Daarmee voldoen ze aan de richtlijn van de Gezondheidsraad. In de GGD-regio’s Flevoland, Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond volgt meer dan de helft de richtlijn. In GGD-regio Amsterdam werd relatief veel gerookt. In deze regio voldeden ook de meeste mensen aan de beweegrichtlijnen. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024. Dit is een grootschalig vragenlijstonderzoek onder mensen van 18 jaar of ouder, uitgevoerd door de GGD’en, het CBS en het RIVM.

De richtlijn van de Gezondheidsraad is: drink niet, of niet meer dan één standaardglas per dag. In 2024 hielden meer mensen zich hieraan dan in 2022: 45 procent tegen 42 procent. In 2024 zei 22 procent dat ze het voorafgaande jaar helemaal geen alcohol hadden gedronken.

Flevolanders voldoen relatief vaak aan de richtlijn

In Flevoland volgt 53 procent van de mensen de richtlijn van de Gezondheidsraad. Ook in GGD-regio’s Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond drinkt meer dan de helft van de volwassenen niet of maximaal één glas alcohol per dag. In andere regio’s ligt het aandeel dat voldoet aan de richtlijn lager, met verhoudingsgewijs lage percentages in een aantal regio’s in Noord-Brabant, Overijssel en Noord-Holland.

Jongeren en mannen voldoen minst vaak aan alcoholrichtlijn

In 2024 voldeden 18- tot 35-jarigen met 37 procent het minst vaak aan de alcoholrichtlijn. Dat betekent dat 63 procent van deze leeftijdsgroep gemiddeld wél meer drinkt dan één glas per dag. Mensen van 75 jaar of ouder voldeden met 60 procent het vaakst aan de richtlijn.

Vrouwen volgen vaker de alcoholrichtlijn dan mannen: 54 procent van de vrouwen dronk in 2024 niet of maximaal één glas per dag, tegenover 35 procent van de mannen.

Mensen met basisonderwijs of een vmbo-diploma voldoen vaker aan de richtlijn (56 procent) dan mensen met een mbo-, havo- of vwo-diploma (43 procent) en mensen met een hbo- of wo-diploma (40 procent).