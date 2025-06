OM vervolgt Eternit in asbestzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) acht het bedrijf Eternit verantwoordelijk voor de dood van drie personen en heeft besloten het bedrijf strafrechtelijk te vervolgen. De zaak wordt aan de rechter voorgelegd. Het gaat in deze zaak om de langdurige en structurele blootstelling van werknemers en derden aan asbestvezels, met uiteindelijk dodelijke gevolgen. Volgens het OM heeft het bedrijf in strijd met haar zorgplicht gehandeld en werknemers willens en wetens blootgesteld aan ernstige gezondheidsrisico’s.

Comité Asbestslachtoffers

De strafzaak komt voort uit een aangifte die het OM eind 2019 ontving van het Comité Asbestslachtoffers, een stichting die opkomt voor mensen die ziek zijn geworden door blootstelling aan asbest. Naar aanleiding van deze aangifte is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Dat onderzoek heeft meerdere jaren in beslag genomen, onder meer vanwege de feitelijke en juridische complexiteit. Het was gericht op het vaststellen van de rol en verantwoordelijkheid van bij het bedrijf betrokken (rechts)personen.

Dodelijke slachtoffers

Het OM verwijt Eternit dat zij opzettelijk mensen aan een gevaarlijke werkomgeving heeft blootgesteld. Het gaat om drie personen die inmiddels zijn overleden:

Twee voormalig werknemers die gedurende vele jaren op locaties van Eternit werkten en daarbij werden blootgesteld aan asbestvezels.

De partner van een van deze werknemers, die via met asbest bevuilde werkkleding thuis werd blootgesteld aan asbest.

Voor de dood van de twee werknemers en de partner van één van hen stelt het OM dat het bedrijf opzettelijk heeft gehandeld en daarmee strafrechtelijk verantwoordelijk is voor hun overlijden.

Grote verantwoordelijkheid bij gevaarlijke stoffen

Het OM benadrukt dat bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, zoals asbest, een zware verantwoordelijkheid dragen. Zij zijn wettelijk verplicht om de gezondheid van hun werknemers te beschermen en risico’s te minimaliseren. Asbestvezels kunnen bij inademing diep doordringen in de longen en op termijn leiden tot dodelijke ziekten, zoals longvlieskanker (mesothelioom), buikvlieskanker en asbestose (stoflongen).

Gezien de ernst van de feiten en de conclusies uit het onderzoek acht het OM vervolging op zijn plaats.