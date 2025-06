Pinner van bankhelpdeskfraude Nieuwegein meldt zichzelf

Op woensdag 19 maart 2025 werd een vrouw het slachtoffer van een bankhelpdesk fraudeur. Haar pinpas werd afhandig gemaakt en met de gestolen pinpas werd diezelfde avond rond 325 euro gepind. De pinner is inmiddels bekend bij de politie.

Op die woensdag werd de oudere vrouw gebeld door een vriendelijke dame die zegt dat ze van de Rabobank was. De dame belde met een anoniem nummer. Zij hoorde de dame zeggen dat ze Leonie Kuijpers was. De dame aan de telefoon geeft zelfs een zogenaamd dienstnummer.

Even later kwam een koerier langs om op aandringen haar pinpas en sieraden mee te nemen. Dit deed de vrouw. Met de pas werd diezelfde avond een betaling gedaan en tweemaal gepind. In totaal raakt de vrouw rond de 325 euro kwijt.

De pinner herkende zichzelf op de beelden van Bureau Hengeveld en meldde zich. Zij wordt door de recherche uitgenodigd voor verhoor.