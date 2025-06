Neerslagtekort loopt weer sterk op

Na een periode van wisselvalliger weer met geregeld buien is het inmiddels alweer een aantal dagen droog. Volgens de huidige verwachtingen houdt dat droge weer nog wel even aan. Hierdoor zal het neerslagtekort de komende tijd weer flink oplopen.

De afgelopen maanden stonden in het teken van droogte, maar eind mei werd deze lange droge periode tijdelijk onderbroken. Toen trokken er geregeld regenzones en buien over, die vooral in het noordwesten en zuidoosten voor de nodige verlichting zorgden. In die regio’s viel 60 tot 80 millimeter regen, terwijl in delen van het zuidwesten en midden slechts 20 tot 40 millimeter werd gemeten. De regionale verschillen zijn dan ook groot.

Lange droge periode op komst

Net voordat de astronomische zomer op 21 juni van start gaat, keert het droge en zonnige weerbeeld terug. Daarnaast gaat de temperatuur ook nog eens flink in de lift met komende week vaak zomerse warmte. Op sommige dagen kan het zelfs tropisch warm worden, zeker in het zuidoosten van het land. Deze combinatie van droogte, zon en warmte zorgt ervoor dat het neerslagtekort snel verder oploopt.

Momenteel bedraagt het neerslagtekort circa 130 millimeter. Dat komt overeen met de droogste 5% van de jaren sinds het begin van de metingen. Met de huidige neerslagverwachting gaat het neerslagtekort snel oplopen en komen we op 21 juni zelfs weer in de buurt van recordjaar 1976.

Voorlopig geen extra maatregelen

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe landelijke maatregelen van kracht. Waterschappen houden nu al extra water vast, zoals in het IJsselmeer en Markermeer. Zo is er meer zoetwater beschikbaar. In het oosten en zuiden van het land mag tijdelijk geen water uit sloten of de grond worden gehaald. Op basis van de huidige weersverwachting lijkt het echter onvermijdelijk dat er aanvullende maatregelen gaan komen.

De rivierstanden zijn op dit moment nog normaal, maar voor de Rijn is de verwachting dat de waterafvoer rond de maandwissel al verlaagd zal zijn.