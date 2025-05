Nederland oefent opvang van gewonden

Hoe vang je in oorlogstijd grootschalige patiëntenstromen op, van het front tot in Nederland? Dat was het scenario van Casualty Move 2025 (CAMO25). Deze NAVO-oefening speelde zich deze week af in Duitsland. Hierbij werden alle aspecten van een crisissituatie besproken en doorlopen. Het draaide dus niet om een fysieke training met oefengewonden. De nadruk lag op samenwerking, besluitvorming en procedures in een civiel militaire omgeving, samen met NAVO partners en EU organisaties.

Medisch knooppunt

In Nederland was een nagebootst medisch knooppunt ingericht. Hier werden ‘gewonden’ vanuit het frontgebied opgevangen, beoordeeld en verspreid naar ziekenhuizen. Dit gebeurde in samenwerking met civiele en internationale partners. Ten opzichte van eerdere CAMO-oefeningen zijn er duidelijke stappen gezet. Het scenario was complexer en het simulatiespel realistischer en uitdagender. Hierdoor leverden gesprekken en discussies over de casuïstiek nieuwe inzichten op.

Grootschalig conflict

De oefening moet Nederland voorbereiden op een grootschalig conflict. Bij CAMO2025 draaide het om het goed regelen van medische hulp en het vervoer van patiënten. Ook wordt duidelijk wie in Nederland waarvoor verantwoordelijk is, zowel militair als civiel. Daarnaast werd zichtbaar hoe de Nederlandse structuren en verantwoordelijkheden in de grotere internationale omgeving passen. De oefening versterkte dan ook de samenwerking met de NAVO, de EU en andere bondgenoten.