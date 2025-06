50-jarige man langer vast in onderzoek vermissing van Tijn (13), jongen is gevonden

Jongen gevonden

Het is van oordeel dat ook de vrouw langer vast moet worden gehouden en heeft daarom appèl ingesteld. Dat wordt morgen door de raadkamer van de rechtbank behandeld. Tot die tijd zit de vrouw vast. 'Het OM verdenkt de twee ervan dat zij de jongen aan het wettelijk gezag hebben onttrokken. De politie maakte vandaag bekend dat de jongen inmiddels terecht is', aldus het OM.

'Blijf tips delen met politie'

Op donderdag 12 juni werden de twee, die zich in de directe kring van Tijn bevinden, aangehouden. De jongen werd sinds 14 januari vermist. Sinds zijn vermissing deed de recherche onderzoek naar zijn verblijfsplaats en zette daarbij allerlei beschikbare opsporingsmiddelen in. Ook nu de jongen terecht is, is het onderzoek nog in volle gang. De politie roept iedereen op om tips te delen over waar Tijn de afgelopen tijd geweest is en wie daar mogelijk bij betrokken waren.