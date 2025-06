Acht verdachten in hoger beroep vrijgesproken voor witwassen 500-eurobiljetten

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft dinsdag 8 verdachten vrijgesproken. 'Zij werden ervan verdacht in juli 2015 valse briefjes van 500 euro in automaten te hebben gestort bij verschillende bankfilialen van Rabobank in en rondom Oss. Kort na de storting werd vrijwel het gehele geldbedrag weer opgenomen. De politierechter van de rechtbank Oost-Brabant veroordeelde hen eerder tot taakstraffen uiteenlopend van 10 tot 150 uur', zo meldt het Gerechtshof 's-Hertogenbosch dinsdag.

Aanvullend onderzoek

In hoger beroep is aanvullend onderzoek gedaan naar de werkwijze van Geldservice Nederland (GSN) en De Nederlandsche Bank (DNB) bij een verdenking van vals geld. Volgens het hof is, ondanks het aanvullende onderzoek, niet vast komen te staan dat vals geld is gestort. Het hof begrijpt uit het aanvullend onderzoek dat er in 2015 geen terugkoppeling plaatsvond aan Rabobank over de biljetten. Het hof beschikt ook niet over lijsten waarop de serienummers van (valse) biljetten en/of overige informatie staan vermeld die zijn terug te voeren op de gestorte bedragen. Het beschreven algemene werkproces van Rabobank, GSN en DNB laat de mogelijkheid open dat er sprake was van écht geld.

Schuldwitwassen

Het OM stelt dat er in elk geval sprake is van schuldwitwassen. Hierbij gaat het om witwassen van opbrengsten van misdrijven. De verdachten hebben namelijk geen concrete en verifieerbare verklaring kunnen geven voor een legale herkomst van het gestorte geld. Het doet er dan niet toe of er vals geld is gestort, aldus het OM.

Oordeel hof: vrijspraak

Het hof volgt die redenering niet en stelt vast dat deze strafzaak van begin af aan draaide om de valsheid van het gestorte geld. De verdachten wordt in de kern verweten zich schuldig te hebben gemaakt aan witwassen, door vals geld om te zetten in echt geld. Nu de valsheid van het geld een essentieel onderdeel is van de beschuldiging en die valsheid niet is komen vast te staan, spreekt het hof de verdachten vrij.