Defensie schaft middelen aan voor medische evacuaties door de lucht

Medische container

De aankoop betreft een medische container, medische pallets en dragers voor medische apparatuur. Het Braziliaanse Embraer verzorgt de integratie en certificatie van het medische assortiment. Dat is dan bijvoorbeeld te gebruiken in de C-390 Millennium-transportvliegtuigen van dezelfde fabrikant. Van deze toestellen heeft Defensie er vijf besteld. Ze worden in 2027, 2028 en 2029 geleverd.

Geneeskundige evacuaties

De medische middelen stellen Defensie in staat grote groepen gewonden en zieke militairen te evacueren.

European Air Transport Command (EATC)

Daarnaast is de nieuwe aankoop een waardevolle aanwinst voor NAVO-partners en het European Air Transport Command (EATC), dat luchttransport co├Ârdineert. Aeromedical Evacuation-capaciteiten zijn schaars. Hierover kunnen beschikken is dus niet alleen gunstig voor Nederland, maar ook voor partnerlanden. Bovendien is de medische capaciteit in te zetten tijdens crisissituaties, zoals de COVID-19-pandemie.

Groter volume

De transporthelikopters van het Defensie Helikopter Commando (DHC) worden ook voorzien van dragers voor medische apparatuur. Zo heeft Defensie veel meer evacuatiemogelijkheden dan alleen met transportvliegtuigen. Dat biedt verder voordelen voor de standaardisatie van het materieel en de training en inzetbaarheid van medisch personeel.