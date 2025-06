RAI Vereniging positief: zwaardere duurzame bestelauto’s makkelijker inzetbaar

Geen rijbewijs C nodig

'Dit betekent dat elektrische en andere duurzaam aangedreven voertuigen zwaarder mogen zijn, zonder dat er een rijbewijs C vereist is', aldus RAI Vereniging

die zeer positief is over deze aanpassing, omdat het ondernemers meer mogelijkheden geeft en duurzame mobiliteit stimuleert.

Gedoogregeling

Eerder was er een tijdelijke vrijstelling voor deze voertuigen in een gedoogregeling, maar vanaf juli wordt dit permanent geregeld. De wet geldt voor alle vanaf 1 juli nieuw aangeschafte voertuigen - voor zowel personenvervoer als goederenvervoer - waarbij de chauffeur en het voertuig aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. De bestaande vloot die reeds gebruikmaakte van de gedoogregeling, blijft inzetbaar onder de nieuwe regels. De aanpassing maakt het aantrekkelijker voor bedrijven om te investeren in elektrische en andere duurzame bedrijfswagens, omdat chauffeurs nu niet meer beperkt worden door strengere rijbewijsregels. Frits van Bruggen, voorzitter van RAI Vereniging: "Dit is precies hoe effectief beleid eruitziet: ruimte geven aan duurzame innovaties en beperkingen wegnemen. Zo help je ondernemers én fabrikanten écht vooruit."

Inzet duurzame bedrijfswagens gemakkelijker

De nieuwe wet geldt voor alternatief aangedreven bedrijfswagens die een toegestane maximummassa hebben tussen de 3.501 en 4.250 kilogram. Denk hierbij aan batterij-elektrische voertuigen, maar ook voertuigen die rijden op waterstof of andere alternatieve brandstoffen. Chauffeurs moeten minimaal twee jaar rijervaring hebben met een rijbewijs B. Met een convenant is wel afgesproken dat bestuurders tegen een geringe vergoeding een extra rijopleiding voor deze zwaardere voertuigen wordt geadviseerd. Dit om de verkeersveiligheid te waarborgen bij de inzet van deze zwaardere voertuigen. Daarnaast is er alleen voor zero emissie batterij- of brandstofcelelektrische voertuigen een vrijstelling van een tachograaf – mits het voertuig binnen een straal van 100 km van de vestigingsplaats van het bedrijf zijn ritten maakt.

Positief voor de markt én verduurzaming

Dankzij deze maatregel kunnen fabrikanten duurzame voertuigen gemakkelijker verkopen zonder zorgen over extra rijbewijsregels en registraties. Het extra gewicht van duurzame aandrijvingen gaat daarnaast niet langer ten koste van het laadvermogen. Ook het tijdelijk gebruik door monteurs, die onderhoud uitvoeren, is nu praktisch geregeld. Dit maakt het voor ondernemers aantrekkelijker om duurzame voertuigen in te zetten – met behoud van laadcapaciteit en de mogelijkheid om het met een rijbewijs B te laten besturen. Frits van Bruggen: “Deze versoepeling maakt het makkelijker en aantrekkelijker om duurzame voertuigen in te zetten. Iedereen profiteert ervan: fabrikanten, ondernemers én chauffeurs. Zo kunnen we samen echt stappen maken in emissievrij vervoer. En daar profiteren we allemaal van: schonere lucht en een gezondere leefomgeving.”

Nog geen harmonisatie op Europees niveau

RAI Vereniging benadrukt dat met de voertuigen die onder deze vrijstelling vallen helaas geen aanhangwagen getrokken mogen worden en de wet alleen van toepassing is binnen Nederland. In het grensgebied kunnen gebruikers te maken krijgen met afwijkende regels zodra zij buitenlandse wegen op gaan.