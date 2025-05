Oud-politicus en boekenschrijver Jan Terlouw op 93-jarige leeftijd overleden

Jan Terlouw is op 93-jarige leeftijd overleden, omringd door zijn familie en dierbaren in zijn vertrouwde Twello. 'Het verlies van deze bijzondere man voelt als een diep gemis voor velen. We denken aan alle mensen die hem liefhadden', zo laat D66 vrijdag weten.

Boegbeeld en baken

'Met zijn overlijden verliest D66 een boegbeeld en een baken in een onrustige politieke wereld. Als nationaal monument van vooruitgangszin en burgermoed, gaf Terlouw ons hoop en richting. Zijn denken over natuur, klimaat, burgerschap en de rechtsstaat boden onze partij steun en inzicht in tijden van verandering. Dankzij zijn scherpte, vrijzinnigheid en oprechte optimisme heeft D66 een sterke plek in het hart van de Nederlandse politiek veroverd', aldus D66.

Politicus

Terlouw, een gepromoveerd kernfysicus, sloot zich kort na de oprichting aan bij D66. Driemaal was hij lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij bekleedde vele belangrijke functies: raadslid in Utrecht, Tweede Kamerlid, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie, minister van Economische Zaken, vicepremier in het kabinet-Van Agt, secretaris-generaal van de Conferentie van Europese transportministers, Commissaris van de Koningin in Gelderland en Eerste Kamerlid. In 2006 werd hij benoemd tot erelid van D66.

Schrijver

Jan Terlouw schreef ook boeken en vooral voor kinderen. Oorlogswinter, dat in 1972 uitkwam, is gebaseerd op de eigen ervaringen van Jan Terlouw tijdens de Tweede Wereldoorlog en wordt gezien als zijn bekendste werk.