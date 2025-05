Deurwaarder de bak in om misbruik vrouwen

Een oud-deurwaarder met een openstaande gevangenisstraf van bijna 6 jaar is donderdag op een adres in Maastricht aangehouden. De man werd veroordeeld wegens misbruik van vrouwen die schulden hadden en liep tegen de lamp in een tv-programma van Alberto Stegeman.

In opdracht van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft team Coördinatie Executietaken (CET) van eenheid Limburg en Fugitive Active Search Team Nederland (FAST NL) de man aangehouden en overgebracht naar een gevangenis.

Kwetsbare vrouwen



De nu 72-jarige man heeft een openstaande gevangenisstraf van 2157 dagen. Hij is veroordeeld tot een celstraf omdat hij bij kwetsbare vrouwen misbruik heeft gemaakt van zijn positie als deurwaarder. Hij heeft daardoor niet alleen zelf strafbaar gehandeld, maar ook het ambt als zodanig bezoedeld en het vertrouwen in het ambt geschaad.

In ruil voor seks



De man kwam tussen 2002 en 2016 als deurwaarder geregeld in Limburg over de vloer bij vrouwen met schulden. Hij stelde meermaals voor dat ze hun schulden konden aflossen in ruil voor seks. Hij voerde de druk op door te dreigen met het in beslagnemen van spullen en ontruimingen van hun huis. In 2017 werd hij door Alberto Stegeman geconfronteerd. Daarna startte een strafrechtelijk onderzoek waarop de man in werd aangehouden. Hij heeft destijds drie dagen in voorlopige hechtenis gezeten.

Hoge Raad



De man werd in 2021 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar, maar ging tegen die uitspraak in hoger beroep. Bij het gerechtshof kwam de straf nog iets hoger uit: 6 jaar. Tegen die uitspraak ging hij in cassatie bij het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. Op 22 april verloor de man zijn zaak bij de Hoge Raad, waardoor de veroordeling definitief is geworden.