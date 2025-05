CBS: Groei aantal verkochte warmtepompen neemt voor het eerst af

In 2024 zijn er 393 duizend warmtepompen, inclusief airco’s, verkocht in Nederland. 'Dat is 14 procent minder dan in 2023 en 2 procent minder dan in 2022', zo meldt het CBS vandaag.

Verkoop voor het eerst gedaald

'Daarmee is de verkoop van nieuwe warmtepompen na jaren van toename voor het eerst gedaald', aldus het CBS op basis van de nieuwste cijfers.

Totaal 2,6 miljoen warmtepompen

In totaal waren er eind 2024 2,6 miljoen warmtepompen in Nederland. Dat is 17 procent meer dan een jaar eerder. Ondanks de lagere verkoopcijfers is het totaal aantal warmtepompen wel toegenomen. Dat komt doordat er in 2024 meer warmtepompen zijn bijgeplaatst dan er uit gebruik zijn genomen.

Meeste warmtepompen zijn lucht-luchtwarmtepompen

Er zijn verschillende soorten warmtepompen, namelijk bodem- of waterwarmtepompen, lucht-waterwarmtepompen en lucht-luchtwarmtepompen, beter bekend als airco’s. Van alle warmtepompen eind 2024 was 72 procent een lucht-luchtwarmtepomp, 22 procent een lucht-waterwarmtepomp en 6 procent een bodem- of waterwarmtepomp.

Vooral voor koeling gebruikt

Hoewel het aantal lucht-luchtwarmtepompen het grootste is, leveren deze warmtepompen niet de meeste energie. Dat komt met name doordat de meeste lucht-luchtwarmtepompen vooral voor koeling worden gebruikt en niet voor verwarming. Naar schatting was in 2024 van alle hernieuwbare warmte uit warmtepompen ruim de helft afkomstig van lucht-waterwarmtepompen, ongeveer een kwart van lucht-luchtwarmtepompen en het laatste kwart van bodem- of waterwarmtepompen.

Steeds meer lucht-waterwarmtepompen bij bestaande gebouwen

Sinds halverwege 2018 mogen nieuwe gebouwen niet meer op het aardgasnet worden aangesloten. Dat betekent dat deze gebouwen voor verwarming afhankelijk zijn van een warmtenet of een warmtepomp. Dit is terug te zien in de verkoopcijfers van bodem- of waterwarmtepompen, die vooral in de nieuwbouw geplaatst worden. Na een sterke toename tussen 2018 en 2020 bleven de verkoopcijfers van deze typen warmtepompen tussen 2020 en 2022 relatief stabiel, net als de nieuwbouwcijfers. In 2023 nam de verkoop toe en in 2024 nam de verkoop voor het eerst af en werden er 35 procent minder bodem- of waterwarmtepompen verkochten dan in 2023.