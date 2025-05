Amber Alert voor vermist Jeffrey en Emma

De kinderen zijn mogelijk vertrokken in een grijze Toyota Avensis, met het kenteken 77-NLV-4. Hun huidige verblijfplaats is onbekend.

Signalement Jeffrey:

Lengte: 1.50 meter

Kleding: geel shirt van het merk Sports, zwarte korte broek van het merk Sports, grijze bergschoenen

Emma:

Lengte: 1.30 meter

Kleding: onbekend Schoeisel: paarse sportschoenen



De politie vraagt iedereen die informatie heeft over de vermissing of het mogelijke voertuig, om direct contact op te nemen. Tips kunnen worden doorgegeven via het tipformulier op politie.nl of via de Opsporingstiplijn: 0800-6070.

Let op: Ziet u de grijze Toyota Avensis met het genoemde kenteken of denkt u Jeffrey en Emma te hebben gezien? Bel dan onmiddellijk 112.