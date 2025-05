Vooral import van olie, gas en diensten uit de VS

Nederlandse bedrijven importeerden in 2023 voor ruim 93 miljard euro aan goederen en diensten uit de Verenigde Staten. 52 procent van deze invoerwaarde was voor verdere verwerking door Nederlandse bedrijven. Hierbij waren aardolie en aardgas samen goed voor 14,7 miljard euro van de invoerwaarde. Daarnaast is de VS ook een grote leverancier van diensten, zoals Amerikaans intellectueel eigendom – waaronder patenten en softwarelicenties – met een totale waarde van 8,9 miljard euro. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Internationaliseringsmonitor.

Naast de Amerikaanse invoer die door Nederlandse bedrijven verder wordt verwerkt, gaat een deel van de invoer uit de VS direct door naar de consument (10,5 procent) of naar andere landen (37,5 procent).

Invoer van Amerikaans aardgas sterk toegenomen

Meer dan 40 procent van de goederen die Nederland uit de Verenigde Staten importeert, verwerken Nederlandse bedrijven tot nieuwe producten die grotendeels weer worden geëxporteerd. Ruwe aardolie is daarbij veruit de belangrijkste grondstof: in 2023 werd voor 7,7 miljard euro aan Amerikaanse aardolie ingevoerd. Deze wordt in Nederland geraffineerd tot brandstoffen en andere aardolieproducten, die vervolgens door de chemische industrie en de kunststoffenindustrie gebruikt worden om producten te maken. Hiervan wordt vervolgens ongeveer 90 procent geëxporteerd.

Ook vloeibaar aardgas (lng) vormt een belangrijk onderdeel van de invoer voor verdere verwerking. In 2023 importeerde Nederland voor 7 miljard euro aan lng uit de Verenigde Staten. Dit gas wordt in tal van industriële processen ingezet, zoals bij het produceren van kunstmest.

Energiebedrijven leunen sterkst op goedereninvoer uit de VS

Nederlandse energiebedrijven zijn het meest afhankelijk van goederenimport uit de Verenigde Staten: bijna de helft van hun ingevoerde goederen komt uit de VS. Ook andere sectoren leunen stevig op Amerikaanse import. Zo is de aardolie-industrie voor meer dan 20 procent van haar goederenimport afhankelijk van de VS, terwijl dat aandeel in de landbouw bijna 23 procent bedraagt.

Bij de import van diensten zijn bedrijven in de film-, televisie- en radiosector, en verhuurders van roerende goederen het meest afhankelijk van de VS. Bijna 40 procent van de dienstenimport in deze bedrijfstakken komt uit de VS. Hoewel de farmaceutische industrie niet tot de top vijf van grootste importeurs uit de VS behoort, speelt de VS daarin wel een grote rol: een derde van de ingevoerde diensten in die sector is Amerikaans van oorsprong.