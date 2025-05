Verstappen domineert in GP Imola

Verstappen startte vanaf een tweede positie en had geen snelle start. In beginsel leek hij terug te vallen naar een derde plaats omdat George Russel met zijn Mercedes naast de Nederlander reed. Toch wist Verstappen de eerste plek te veroveren en bouwde al snel een redelijk voorsprong op ten opzichte van de leider in het klassement Oscar Piastri in de McLaren.

Tijdens een virtuele safety car kon Verstappen van profiteren door een snelle pitstop te maken en op de harde band verder te gaan. Ook op de harde band wist Verstappen de McLarens op veilige afstand te houden.

Nadat de Mercedes van stil viel werd er een safety car ingezet en kon Verstappen nieuwe banden onder zijn Red Bull laten zetten. Na het eindigen van de safety car wist Verstappen weer een voorsprong op te bouwen en kwam als eerste over de finish, gevolgd door Lando Noris en Oscar Piastri.