Ajax contracteert Ranneke Derks

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Ranneke Derks over de overgang van de aanvaller. Derks tekent een contract in Amsterdam dat op 1 juli 2025 ingaat en een looptijd heeft van 3 jaar, tot en met 30 juni 2028.

Speler van het toernooi EK-17

Derks (29 april 2008, Oss) maakte namens PSV haar debuut in de Azerion Vrouwen Eredivisie op 11 mei 2024 in de wedstrijd tegen Excelsior Rotterdam. Eerder deze maand won de jeugdinternational het Europees Kampioenschap met Oranje O17. In de finale tegen Noorwegen (2-1 winst) was Derks trefzeker en door haar prestaties werd ze verkozen tot speler van het toernooi.

Uitstekende versterking is voor onze selectie

Technisch directeur Alex Kroes: ”We zijn enorm blij dat we Ranneke mogen verwelkomen bij onze club. Zij is een talentvolle aanvaller die makkelijk een tegenstander kan passeren. Niet voor niets is zij onlangs verkozen tot speler van het toernooi van het EK-17. Wij hebben er vertrouwen in dat Ranneke met haar snelheid en creativiteit een uitstekende versterking is voor onze selectie en dat ze een mooie toekomst tegemoet gaat bij Ajax.”