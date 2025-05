Dieven nèt te laat weg na babbeltruc

De politie waarschuwt vaker dat mensen, en met name onze wat oudere medemensen, altijd alert moeten zijn op oplichters die door middel van babbeltrucs kostbaarheden van hun slachtoffers willen ontfutselen. Zaterdag (17 mei 2025) aan het begin van de avond was het weer zover. Dit keer in Teteringen.

Aan het begin van de avond, rond een uur of zes, reden twee mannen weg van een parkeerplaats aan de Arnold Janssenlaan. De parkeerplaats was bij een appartementencomplex waar veel ouderen wonen. De twee mannen hadden juist een bewoonster van het complex opgelicht en bestolen. Ze dachten nog net op tijd weg te zijn, maar daar kwam ineens de politie.

Smoesjes

De politie was gebeld door een zeer alerte andere bewoonster van het pand. De mannen hadden bij haar al twee keer aangebeld met een smoesje dat ze eten kwamen bezorgen. De vrouw vertrouwde het niet en belde, naast de politie, ook de beheerders van het complex. Ze gaf het signalement van de twee door.

Omdat deze alerte mevrouw de deur niet opendeed, besloten de twee mannen hun geluk elders te beproeven. Ze belden weer aan. Dit keer was de smoes dat er een ernstige lekkage was bij de bovenburen van het latere slachtoffer en dat er snel actie moest worden ondernomen om de schade te beperken. Het slachtoffer deed de deur open en wilde het pasje dat een van de mannen liet zien, beter bekijken. Dat lukte haar niet want de man duwde het slachtoffer opzij en liep door naar binnen.

Sieraden weg

Het slachtoffer liep met hem mee en in de tussentijd zag de andere man vermoedelijk kans om haar slaapkamer in te komen en meerdere sieraden weg te nemen. Daarna verlieten de twee mannen de woning van de vrouw en ook het appartementencomplex. Ze stapten in hun auto en reden weg toen er twee politiewagens aan kwamen rijden. Omdat de agenten inmiddels ook het signalement van de mannen hadden doorgekregen besloot een van de auto’s achter de auto van de twee mannen aan te gaan.

Zenuwachtig

De auto met de twee verdachten erin kreeg een stopteken, maar daar gaf de bestuurder geen gehoor aan. Op het Hoeveneind in Teteringen besloot hij toch maar eieren voor zijn geld te kiezen en te stoppen. De bestuurder liep meteen naar het politievoertuig toe. Trillend van de zenuwen liet de man een foto zien van zijn rijbewijs. Hij bleek 40 jaar oud te zijn en nergens ingeschreven te staan in Nederland. De bijrijder was een 59-jarige man uit Maassluis. Omdat de mannen verdacht werden van het bestelen van de bejaarde vrouw zijn ze aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Ze zijn ingesloten en zitten nog vast. Uit onderzoek bleek dat de twee mannen al vaker waren aangehouden voor soortgelijke feiten.

De verdwenen sieraden zijn nog niet teruggevonden. De politie heeft wel de auto van de verdachten in beslag genomen. Ook wat tafelzilver en een duur horloge werd afgepakt van de mannen. Er wordt onderzocht of deze goederen ook van diefstal afkomstig zijn.