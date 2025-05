Twee gewonden bij steekincident Den Hoorn

Op het Koningin Julianaplein in Den Hoorn heeft in de nacht van vrijdag 16 of zaterdag 17 mei een steekincident plaatsgevonden. Twee personen raakten gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken.

Rond 3:10 uur kwam er een melding binnen van een persoon die samen met een ander persoon aangevallen was door een man met een mes. Aanleiding was een woordenwisseling. Daarbij raakten de slachtoffers gewond aan hun hand. Niemand werd vervoerd naar het ziekenhuis. Na het incident vluchtte de verdachte weg in de richting van de Tramkade en het Kloosterpad. De verdachte was volledig in het donker gekleed, heeft een slank postuur en is tussen de 1.70 en 1.75 meter lang en tussen de 20 en 25 jaar oud.