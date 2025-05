Zes gewonden nadat automobiliste op fietsers inrijdt

Bij een aanrijding tussen een auto en een groep fietsers zijn zaterdagavond zes personen gewond geraakt. Een daarvan is er ernstig aan toe. De andere gewonden worden in het ziekenhuis behandeld aan lichte verwondingen.

Tegen 18.30 uur krijgt de politie een melding binnen van een aanrijding op de Vierhonderdpolderdijk in Cadzand. Een auto zou daar op een groep fietser zijn ingereden. Eenmaal ter plaatsen blijken er inderdaad zes fietser gewond te zijn. Een van hen is er ernstig aan toe en wordt met de traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De overige fietser hebben vooral lichte verwondingen. De aanrijding is veroorzaakt door een vrouw van wie na een eerste onderzoek blijkt dat zij vermoedelijk te veel alcohol gedronken heeft. Zij is aangehouden. Vooralsnog wordt niet uitgegaan van een opzettelijke aanrijding. Het team verkeer onderzoekt de aanleiding en toedracht van het incident.