Evenveel nieuwbouwwoningen erbij als een jaar geleden

In het eerste kwartaal van 2025 kwamen er 15,6 duizend woningen bij door nieuwbouw.' In 2024 werden er in het eerste kwartaal ook 15,6 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd', zo meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de bouw.

Verbouwingen

'Woningen kunnen ook ontstaan of verdwijnen door verbouwingen, zoals samenvoegingen en splitsingen, en de sloop van bestaande woningen', aldus het CBS. In het eerste kwartaal zijn er in totaal 2,3 duizend woningen gesloopt, verdwenen 1,6 duizend woningen door verbouw en kwamen er 4,7 duizend woningen bij door ver- of aanbouw. In totaal kwamen er in het eerste kwartaal netto 16,3 duizend woningen bij.

Bedrijfsgebouwen

Het aantal bedrijfsgebouwen dat door nieuwbouw aan de voorraad werd toegevoegd was 3,3 duizend in het eerste kwartaal van 2025. In hetzelfde kwartaal van 2024 werden er 3,7 duizend nieuwe bedrijfsgebouwen opgeleverd. In het voorgaande kwartaal kwamen er 4,7 duizend bedrijfsgebouwen bij door nieuwbouw.

22 procent minder nieuwbouwwoningen vergund in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2025 werden voor de bouw van 12,5 duizend nieuwe woningen vergunningen afgegeven. Dat zijn er 3,5 duizend minder (-22 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2024 een daling van 7,7 duizend (-38 procent)