Koning Willem-Alexander bezoekt Loppersum

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag 14 september een werkbezoek gebracht aan Loppersum in de gemeente Eemsdelta. Het bezoek stond in het teken van de door aardbevingen getroffen (bedrijfs)panden. De bevingen zijn het gevolg van de aardgaswinning. De Koning sprak met woningeigenaren, een huurder, mkb-ondernemers en belangenvertegenwoordigers over oplossingen voor herstel en versterking van panden en de ontwikkeling van het dorpscentrum.

Koning heeft donderdagmiddag 14 september een werkbezoek gebracht aan Loppersum in de gemeente Eemsdelta. Het bezoek stond in het teken van de door aardbevingen getroffen (bedrijfs)panden. De bevingen zijn het gevolg van de aardgaswinning. De Koning sprak met woningeigenaren, een huurder, mkb-ondernemers en belangenvertegenwoordigers over oplossingen voor herstel en versterking van panden en de ontwikkeling van het dorpscentrum.

Het bezoek begon met een gesprek in de oude pastorie met inwoners uit Loppersum die vanwege aardbevingsschade aan hun huizen een sloop-nieuwbouw traject hebben doorlopen. Zij moesten hiervoor tijdelijk verhuizen naar een wisselwoning. De burgemeester van Eemsdelta nam ook deel aan het gesprek dat werd voorgezeten door de Commissaris van de Koning in de provincie Groningen. Aansluitend bezocht de Koning in het dorpscentrum een drogisterij en een boekhandel. Beide eigenaren moesten hun winkelpand door schadeherstel- en versterkingswerkzaamheden verruilen voor een wisselpand. De ondernemers spraken met de Koning over de impact van de verhuizing op hun bedrijf. Eemsdelta zet zich met centrummanagement in voor het aantrekkelijk en compact maken van de centrumgebieden in de gemeente.

Bij de recent herstelde Wereldwinkel nam de Koning deel aan een gesprek over de aanpak van schadeherstel en versterking van bedrijfspanden. Dit biedt ondernemers ook de kans om te verduurzamen. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van de bedrijven- en dorpsvereniging Loppersum, twee ondernemers, de voorzitter van de Stichting Wereldwinkel “Veur Elkenain” en de wethouder Versterkingsopgave, Volkshuisvesting en Centrummanagement Eemsdelta. Na afloop sprak de Koning tijdens een informeel samenzijn met een aantal betrokkenen bij het bezoek.