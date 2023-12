Gewonde bij verkeersongeval Boxtel

De afrit werd afgesloten terwijl ambulancemedewerkers het slachtoffer nakeken. Een bergingsbedrijf heeft het gehavende voertuig geborgen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Ondanks dat de afrit was afgekruist probeerde enkele weggebruikers toch de afrit te nemen. Onderzoek moet uitwijzen wat de toedracht is van het ongeval