Met zijn piemel zwaaien en spugen; Politie heeft handen vol aan man met zorgwekkend gedrag

De politie had vanaf zondagochtend 8 juni al bemoeienis met de man. Er kwamen meerdere overlastmeldingen over hem binnen. Zo zou hij ’s ochtends bij een GGZ-instelling voor overlast hebben gezorgd en rond het middaguur in de Bellinistraat. Omdat er onvoldoende aanleiding was om de man via het strafrecht aan te pakken, stuurden de politiemensen de man naar huis en maakten ze een zorgmelding op.

Seksueel getint wangedrag

Daarmee was hun bemoeienis met de man helaas nog niet voorbij. Kort voor 13.00 uur kregen ze een melding dat een man een vrouw had lastiggevallen in de Corellistraat. De verdachte zou het 38-jarige slachtoffer uit Tilburg onder andere hebben mishandeld en seksueel geïntimideerd. Ter plaatse troffen de agenten opnieuw de 33-jarige overlastgevende inwoner van Tilburg aan. Ze hielden hem aan en namen hem mee naar het bureau. De man maakte tijdens de aanhouding onfatsoenlijke, seksueel getinte, opmerkingen tegen een vrouwelijke politieagent. Later die middag werd zijn gedrag nog erger, toen hij tijdens de voorgeleiding zijn geslachtsdeel toonde en eraan trok ten overstaan van een vrouwelijke hulpofficier van Justitie.

Spuug kan politiemedewerker ziek maken

Omdat duidelijk was dat het gedrag van de man niet normaal was, schakelde de politie een arts in om de man te beoordelen. De arts moest bepalen of de man in de cel kon blijven of dat hij moest worden opgenomen om psychische hulp te krijgen. Tijdens die beoordeling spuugde de verdachte een politiemedewerker van het arrestantencomplex in zijn gezicht. Het bespugen van een politiemedewerker is niet alleen ontzettend vies en respectloos, maar wordt ook gezien als een vorm van mishandeling. De bespuugde politiemedewerker loopt namelijk het risico ziek te worden als de verdachte een besmettelijke ziekte heeft. De politiemedewerker in kwestie heeft dan ook aangifte gedaan.

De verdachte moest in de cel blijven en zit nog vast. Helaas heeft dat er niet toe geleid dat de man is gekalmeerd. Maandagochtend bleek namelijk dat hij zichzelf en de observatiecel waarin hij zit heeft besmeurd met uitwerpselen.