Reddingsbrigade Nederland waarschuwt deelnemers Nieuwjaarsduik voor 'Koudeshock'

Op 1 januari duiken weer overal in Nederland mensen het water in om op traditionele wijze het nieuwe jaar in te luiden.

Veiligheid deelnemers

Honderden lifeguards houden op een groot aantal locaties toezicht op de veiligheid van de deelnemers. 'Maar niet bij al deze evenementen zijn onze lokale reddingsbrigades betrokken. Zwemmen in koud water is niet altijd zonder gevaar', zo waarschuwt Reddingsbrigade Nederland woensdag.

Levensgevaarlijke situatie

Bij de Nieuwjaarsduik nemen duizenden mensen in Nederland op de eerste dag van het nieuwe jaar een duik in koud open water. Die traditie levert jaarlijks veel pret op. Toch is het belangrijk dat deelnemers zich ervan bewust zijn dat een Nieuwjaarsduik ook een levensgevaarlijke situatie kan opleveren.

'Koudeshock'

Een heftige reactie die kan optreden bij een duik in koud water is een ‘cold shock response’ oftewel een ‘koudeshock’. Symptomen hiervan zijn een verhoogde hartslag, een ongecontroleerde en versnelde ademhaling, het onvermogen om de adem in te houden, desoriëntatie en paniek.

Tips

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op een Nieuwjaarsduik. Het koude water van de zee of binnenwater heeft namelijk een groot effect op het lichaam. Neem daarom de volgende tips ter harte:

- Doe mee met een georganiseerde duik. Bij voorkeur een waarbij vrijwilligers van een reddingsbrigade toezicht houden. Houd je aan de aanwijzingen van de organisatie. Ga niet ‘wild’ duiken op locaties waar geen hulpverlening aanwezig is.

- Bereid je goed voor: Check vooraf waar hulpverleners zijn. Als je je niet goed voelt tijdens of na de duik, zoek dan zo snel mogelijk de hulpverleners op. Voel je je voor de duik al niet goed? Doe dan helemaal niet mee.

- Blijf warm: doe vooraf een warming-up en draag een muts. Houd tijdens de warming-up zolang mogelijk je kleren en schoenen aan, tot kort voor het aftellen naar de Nieuwjaarsduik. Blijf daarvoor voortdurend in beweging. Een muts draag je omdat je via je hoofd veel warmte verliest.

- Blijf dicht bij de kant. Ga niet te ver het koude water in, bij voorkeur kun je nog staan.

- Ga snel uit het water en zoek een warme plek. Zoek een plekje uit de wind, bij voorkeur in een verwarmde ruimte. Droog jezelf helemaal af. Kleed je snel aan en doe direct slippers of schoenen aan. Alcohol werkt niet om op te warmen, integendeel; een koud lichaam in combinatie met alcoholgebruik kan onderkoeling veroorzaken. Neem juist een warme, zoete drank en/of soep.

Overzicht Nieuwjaarsduiken

De grootste Nieuwjaarsduik van Nederland vindt plaats in Scheveningen, ter hoogte van De Pier en het Kurhaus. Wat in 1960 in Zandvoort begon als een grap met acht man is uitgegroeid tot een nationale traditie waarbij tienduizenden enthousiastelingen het jaar met een frisse duik starten. Met als vaste opwarmer achteraf een bakje erwtensoep. Een overzicht van Nieuwjaarsduiken staat op deze website.