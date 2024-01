Rode Kruis: geweld tegen burgers en hulpverleners in Israël en Gaza moet stoppen

Leven in Gaza is onmogelijk geworden

'Geen schoon water, amper voedsel en een ingestorte gezondheidszorg: het leven in Gaza is onmogelijk geworden. In de drie maanden sinds de escalatie van het geweld sloeg meer dan 85 procent van de inwoners op de vlucht, sommige families vluchtten wel vijf keer naar een veiligere plek', zo meldt het Rode Kruis maandag. Zij wonen vaak in erbarmelijke omstandigheden. Het Rode Kruis is daarnaast diverse malen doelwit geweest van geweld, zowel in Israël als Gaza. De hulporganisatie vindt dat dit geweld moet stoppen.

'Menselijk lijden is gigantisch'

Carla Jonkers, hoofd Internationale Noodhulp bij het Rode Kruis: 'Het menselijk lijden is gigantisch. De behoefte aan duurzame vrede en stabiliteit is nog nooit zo groot geweest. Hulpverleners, medische faciliteiten en burgers mogen nooit een doelwit zijn. Toch kwamen duizenden inwoners, onder wie veel kinderen en jongeren, om het leven in de voorbije maanden. En er zijn nog steeds mensen gegijzeld. Hun familie en vrienden vragen zich iedere dag wanhopig af of zij nog levend terugkomen.'

Hulpverlening gaat door

Hulpverleners van het Rode Kruis in Israël en Gaza, het kantoor van de Palestijnse Rode Halve Maan, meerdere ziekenhuizen en ambulances worden ook aangevallen. Dat leidde tot dodelijke slachtoffers. Bij een aanval op het kantoor van de Rode Halve Maan kwam een baby van vijf dagen oud om het leven.

Honderden ambulances

Ondanks de grote uitdagingen waar de hulporganisatie voor staat, gaat de hulpverlening door. In Israël bemensen hulpverleners van het Rode Kruis honderden ambulances, die nog dagelijks uitrukken om gewonde mensen medische hulp te bieden. In Khan Younis in Zuid-Gaza zette het Rode Kruis een vluchtelingenkamp op met 300 tenten voor 1500 mensen. Dat schalen ze op naar een kamp voor 6.000 mensen. In Rafah, aan de grens met Egypte, bouwde de hulporganisatie een veldziekenhuis. Daar staan 50 bedden, inclusief een intensive-careafdeling en een operatiekamer. Het Rode Kruis vervoert ernstig gewonde mensen vanuit Gaza naar de Egyptische grens om hen daar essentiële medische zorg te verlenen.

'Hulpverleners zijn zelf ook slachtoffer'

Hulpverleners gaan met gevaar voor eigen leven af op noodmeldingen en proberen slachtoffers onder het puin vandaan te halen. In Khan Younis rukte de Palestijnse Rode Halve Maan uit om de lichamen van zeven doden te bergen. Een riskante operatie, waarbij ook ambulanceverpleegkundige Muntaha hielp. Haar broer was één van de lichamen die zij die dag zou bergen. Jonkers: 'We vergeten het soms, maar onze hulpverleners zijn zelf ook slachtoffer. Hun levens worden geraakt door het geweld, maar alsnog kiezen zij ervoor zich in te zetten voor anderen. Die onbaatzuchtigheid is de kern van waar het Rode Kruis voor staat.'

Tekort aan alles in Gaza

Maar na drie maanden van geweld is er in Gaza een tekort aan alles. Het gezondheidssysteem is uitgeput en kapot. Meer dan 60 procent van de gebouwen is onbewoonbaar. Lichamen liggen langs de straten of buiten de ziekenhuizen. Van de duizenden vermiste mensen werden er velen nooit teruggevonden.

'Strijdende partijen moeten burgers en hulpverleners ontzien'

Jonkers: 'Hoe langer het geweld voortduurt, hoe meer mensen overlijden, ontheemd raken en levenslang zijn getraumatiseerd. Onze mensen blijven hulpverlenen, met gevaar voor eigen leven. Zij geven medische hulp en bemensen de ambulances, delen matrassen, dekens, schoon drinkwater en voedsel uit. Maar het is verre van genoeg. De strijdende partijen moeten burgers en hulpverleners ontzien, de gegijzelde mensen onmiddellijk vrijlaten en een constante stroom hulpgoederen Gaza inlaten. Alleen met veilige toegang kunnen wij de hulp bieden die zo hard nodig is.'