Auto raakt in de sloot langs snelweg A50 bij Sint-Oedenrode

Sloot

Er raakte één auto in de sloot langs de snelweg. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. De inzet van de in allerijl gealarmeerde brandweer was niet meer nodig. Of er meerdere auto’s bij betrokken zijn is niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald.