Aanslag voorkomen door aanhouding minderjarigen

Nog steeds is er verscherpt toezicht in Vlaardingen en daarom controleerden agenten in de nacht van donderdag op vrijdag twee jongens (15 en 16) in de omgeving van de Gretha Hofstralaan. Ze bleken in bezit van goederen die gebruikt worden bij het plegen van aanslagen en zijn aangehouden.

De 15-jarige jongen uit Rotterdam en de 16-jarige jongen uit Krimpen aan den IJssel werden in de loop van nacht gecontroleerd. Wat het tweetal bij zich had is voor onderzoek in beslag genomen en onderzocht wordt of er een verband is met de reeks explosies in Vlaardingen. Het tweetal zit in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact met een advocaat mogen hebben.