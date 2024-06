OM eist 2,5 jaar cel tegen opdrachtgever explosie Jan Kobellstraat Rotterdam

Opdrachtgever

Het OM ziet hem als de opdrachtgever van een explosie in de nacht van 21 september 2023 aan de Jan Kobellstraat in Rotterdam. Eerder werd een zelfde straf geëist tegen de chauffeur van de bommenleggers.

Appcontact

Uit politieonderzoek blijkt dat de verdachte 2 minderjarige bommenleggers van Almere naar Amsterdam heeft gebracht. Vervolgens heeft de chauffeur, die inmiddels is veroordeeld in eerste aanleg, ze naar Rotterdam gebracht. Via de app houdt verdachte contact met de chauffeur en de bommenleggers over het plaatsen van een explosief.

Grijze VW Polo

Een van de bommenleggers bekent tijdens zijn verhoor dat hij door de opdrachtgever, de verdachte in deze zaak, naar Amsterdam is gebracht in een grijze Volkswagen Polo. Uit onderzoek blijkt dat de moeder van de opdrachtgever zo’n type auto heeft.

Bewuste samenwerking

Tijdens de zitting constateerde de officier dat de verdachte opzet heeft gehad op het teweegbrengen van een ontploffing. Er is tussen hem, de chauffeur en de beide bommenleggers sprake van bewuste en nauwe samenwerking. Daardoor is er sprake van medeplegen. De officier: “Dat hij daarbij niet zelf het explosief heeft geplaatst doet daaraan niets af. Hij laat anderen het vuile werk doen.”

Forse gevangenisstraf

"Het gaat hier om zeer ernstige feiten. Rotterdam wordt de laatste jaren geteisterd door vele bomaanslagen. Die hebben grote impact op de direct getroffenen, maar ook de mensen die in de directe nabijheid wonen”, vertelde de aanklager tijdens het uitspreken van het requisitoir. “Bij de afdoening van dit soort feiten kan wat het OM betreft alleen worden volstaan met een forse gevangenisstraf.”

Strafverhogend

Daarbij komt dat de verdachte geen enkele verantwoordelijkheid neemt. De officier: “Ik zie in verdachte iemand die zijn handen niet vuil wil maken en die anderen het gevaarlijke werk wil laten doen. Hij staat duidelijk boven de uitvoerders, zijn ‘soldaten’. Dit gegeven werkt voor mij strafverhogend mee in de strafeis.”