Politie onderzoekt overlijden vrouw (28) Rotterdam

Overleden in woning

'Lange tijd probeerden zij de vrouw te redden, maar dat mocht helaas niet baten. De 28-jarige vrouw overleed in de woning. Omdat er verdachte omstandigheden zijn startte direct een onderzoek. Een 35-jarige Rotterdammer is aangehouden', zo meldt de politie.

Aanhouding

De verdachte werd door een goede samenwerking met agenten van LX (deel van de voormalige landelijke eenheid) en de eenheid Oost-Nederland uiteindelijk aangehouden op een afrit bij Oldenzaal. Zijn rol en betrokkenheid wordt onderzocht.

Misdrijf niet uitgesloten

De doodsoorzaak van de vrouw is nog niet bekend, maar een misdrijf wordt niet uitgesloten. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar in de relationele sfeer. In de woning was er een minderjarig kind aanwezig.