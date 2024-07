OM eist celstraffen voor het plannen van een explosie bij Rotterdams bedrijfspand

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft maandag celstraffen geëist tegen twee jongemannen die ervan verdacht worden vorig jaar een bom te willen laten exploderen bij een bedrijfspand aan de Doklaan in Rotterdam.

Aanhouding 18-jarige Almeerder

Op 13 oktober 2023 wordt een dan 18-jarige Almeerder aangehouden bij een bedrijfspand aan de Doklaan in Rotterdam met in zijn bezit een explosief. De bom van een kilo is samengesteld door het flitspoeder uit tientallen Cobra’s te halen en dat samen te voegen. Uit het onderzoek dat daarop volgt komen nog twee verdachten naar voren.

Celstraffen

Het gaat om mannen van 19 en 20 uit Emmeloord en Dordrecht. Tegen hen is vandaag respectievelijk 20 maanden celstraf waarvan 6 voorwaardelijk en 9 maanden waarvan 3 voorwaardelijk geëist voor het voorbereiden van een aanslag. Allebei met een proeftijd van drie jaar

Mislukte explosie 13 oktober 2023

Op 12 en 13 oktober wordt ’s nachts twee keer voorbereidingen getroffen om een explosie te veroorzaken bij het bedrijf. De derde nacht is het wel raak en ontstaat er schade aan het pand. De mannen die vandaag voor de rechter stonden, hebben volgens het OM in de mislukte explosie op 13 oktober een rol gehad. Zo regelden ze het explosief en zorgden ze ervoor dat hun medeverdachte bij het pand in stelling werd gebracht. Deze verdachte verscheen eerder voor de rechter en kreeg 186 dagen jeugddetentie (90 dagen voorwaardelijk) met een proeftijd van twee jaar.

Daadwerkelijke explosie kan niet ten laste worden gelegd

Hoewel alles er op wijst dat het drietal in vereniging een bom wilde laten ontploffen, kan hen een daadwerkelijke explosie niet ten laste worden gelegd. De Almeerder werd in de buurt van het pand met de bom aangetroffen, maar die was nog niet bij het pand neergelegd. Wat wel duidelijk is geworden uit het onderzoek is dat de drie mannen in de periode voor de poging veelvuldig contact met elkaar hadden. De verdachte uit Emmeloord heeft volgens het OM bijvoorbeeld geregeld dat de Almeerder een explosief en een gasaansteker had. Ook reed hij zijn medeverdachte naar Rotterdam waar hij overstapte in de auto van de andere verdachte die naar de Doklaan reed.

Voorbereidingshandelingen wel bewezen

Hoewel de drie dus niet gelinkt kunnen worden aan een geslaagde explosie zijn voorbereidingshandelingen wél bewezen, aldus de officier. En ook dat is een ernstig strafbaar feit: “Wat de aanleiding voor deze voorgenomen ontploffing en die dag ervoor en erna is geweest, is onbekend en zal wellicht onbekend blijven. Of de verdachten dat wel weten, blijft eveneens gissen."

Reden niet duidelijk geworden

In de meeste gevallen is de aanleiding een conflict in het drugsmilieu, maar er is ook sprake van kopieergedrag, familieruzies of financiële motieven.” De officier van justitie: “Wat hier ook de reden is geweest, de verdachten hebben met hun handelen bijgedragen aan de gevoelens van onveiligheid, boosheid en frustratie binnen de samenleving maar zeker ook bij de eigenaar van het bedrijf die zich geconfronteerd zag met alle gevolgen van dien. Het moet een buitengewoon grote impact hebben gehad ook op hem wetende dat tot drie dagen achter elkaar zijn bedrijf het doelwit is geweest en dat zelfs de aanhoudingen op dag 1 en dag 2 geen verschil hebben gemaakt. Dat dient verdachten dan ook zwaar te worden aangerekend.”