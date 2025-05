Man speelt met zijn geslachtsdeel, man op sokken grijpt in

De politie heeft een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden nadat hij in het Lindepark met zijn geslachtsdeel speelde. Dit meldt de politie zaterdag.

Op sokken naar park gerend

De melding kwam zaterdag om 10.42 uur, bij de politie binnen. 'Een vrouw die met haar drie kleine kinderen in de buurt was, zag de man in de bosjes bezig en waarschuwde onmiddellijk haar man. Deze rende meteen op zijn sokken naar het park', aldus de politie.

Naar de grond gewerkt

Terwijl de politie onderweg was, besloten de man en een andere omstander in te grijpen. Ze renden achter de man in kwestie aan, en werkten hem naar de grond. Hierna namen de politie en handhavers de situatie over.

Twee boetes

De 32-jarige verdachte is inmiddels door de politie gehoord. Hij krijgt een boete voor openbare schennis, evenals een boete voor openbare dronkenschap. Het tonen van geslachtsdelen in het openbaar wordt beschouwd als schennis van de eerbaarheid en is strafbaar. Dit kan leiden tot een boete of een gevangenisstraf van maximaal drie maanden.