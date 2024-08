Politie pakt nepagent op voor babbeltruc

Nepagenten slaan de laatste maanden steeds vaker toe. Vrijwel dagelijks doen oplichters zich voor als iemand van de politie. Dankzij een alerte meldster kwam de politie vorige week een 17-jarige verdachte op het spoor. De politie hield de minderjarige verdachte aan op verdenking van betrokkenheid bij een babbeltruc in Roermond. Hij zit vast voor verder onderzoek.

Een attent slachtoffer werd vorige week gebeld. Nadat zij de telefoon aannam hoorde zij dat iemand zich voordeed als de politie. De zogenaamde agent vertelde dat er in de straat iemand was opgepakt met inbrekerswerktuig. Bij deze persoon zou een briefje met het adres van meldster aangetroffen zijn. Hij gaf vervolgens aan dat er iemand bij het slachtoffer zou langskomen om de waardevolle spullen op te halen. De meldster vertrouwde het niet en schakelde de politie in na het telefoongesprek met de nepagent.

De politie hield even later nabij de woning van de meldster een 17-jarige jongeman aan op verdenking van betrokkenheid bij deze babbeltruc. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Hij is voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Zorgelijke stijging

Nepagenten slaan de laatste twee maanden steeds vaker toe in Limburg. Het aantal meldingen van babbeltrucs stijgt de laatste maanden sterk. De politie maakt zich grote zorgen om de toename. Zo riepen zij vorige week nog op om extra alert te zijn in door verdachte situaties direct te melden en de preventietips te delen met ouders, grootouders of andere mensen waarvan je weet dat ze kwetsbaar(der) kunnen zijn voor deze criminelen die de naam van de politie misbruiken.

Extra aandacht

De politie heeft daarom extra aandacht voor deze zaken. De recherche investeert stevig om deze vorm van oplichting te stoppen. Er lopen verschillende onderzoeken naar deze wijze van oplichting en wie hier verantwoordelijk voor is.

Laat je niet neppen en bel de echte politie

De politie gaat nooit op deze manier te werk. Een agent zal nooit vragen om waardevolle spullen of geld af te staan om deze ‘veilig te stellen’. Word je gebeld door iemand die zich voordoet als politiemedewerker en vertrouw je het niet? Hang op en maak melding bij de politie. Je kunt hiervoor het telefoonnummer 0900-8844 bellen. Vraag een agent die bij je aan de deur staat altijd om zijn of haar politie-identificatie. Op zo’n legitimatiebewijs (een pasje ter grootte van een rijbewijs) staat een politielogo, een foto en het dienstnummer. Kan de ‘agent’ geen ID tonen of twijfel je aan de echtheid ervan? Bel dan 112, aangezien het om een heterdaadsituatie gaat. Laat een agent die zich niet kan identificeren nooit zomaar binnen.