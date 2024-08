‘Supermarkt Jumbo verbiedt werknemers met vakbondsleden te praten’

Dat wordt door Jumbo duidelijk niet gewaardeerd. Margje van der Woude, bestuurder FNV Handel: ‘‘Onze baas zegt dat we niet met jullie mogen praten,’ horen we van Jumbo-werknemers door heel het land.’

De FNV onderhandelt momenteel met de koepelorganisatie van supermarkten over een nieuwe cao en betere arbeidsvoorwaarden voor supermarktmedewerkers. Die onderhandelingen lopen erg stroef. De vakbond zet in op 6% loonsverhoging en afschaffing van het jeugdloon. De werkgevers willen niet verder gaan dan een magere 2% erbij. Afschaffing van het jeugdloon is voor hen onbespreekbaar. De oude cao voor supermarkten liep op 1 juli af. In september volgt een nieuwe onderhandelingsronde.

Nerveus

In de tussentijd probeert de FNV zoveel mogelijk supermarktmedewerkers te informeren, en hun steun te krijgen voor een goede cao. Van der Woude: ‘Daar worden werkgevers kennelijk nerveus van. Die vinden het niet leuk als wij hun mensen vertellen dat hun baas ze wil afschepen met een loonsverhoging die onder het niveau van de inflatie ligt. Supermarktmedewerkers verdienen al niet best, en als het aan de supermarkten ligt gaan ze er netto ook nog eens op achteruit.’

Fatsoenlijk gesprek

Van der Woude: ‘Jumbo wil simpelweg niet dat het personeel hoort hoe de vork in de steel zit. Ik vind dat een teken van een enorm gebrek aan respect voor de eigen medewerkers, en een fatsoenlijke werkgever onwaardig. Bij andere supermarkten zijn ze echt niet altijd blij om ons te zien, maar kunnen we in ieder geval wel een normaal gesprek voeren.’