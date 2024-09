Vier aanhoudingen na vondst drugslab Baloeranstraat Rotterdam

Op zaterdagmiddag 31 augustus heeft de politie na een anonieme melding onderzoek gedaan bij een flatgebouw aan de Baloeranstraat in Rotterdam Delfshaven. Bij betreding van een woning, troffen agenten meerdere middelen aan die gebruikt kunnen worden bij het produceren van verdovende middelen. De politie doet momenteel nog onderzoek.

Het landelijke team van de Forensische Opsporing was aanwezig om de spullen te ontmantelen en af te voeren. De vier personen die zich in de woning bevonden, zijn aangehouden. Het gaat om drie mannen van 24, 28 en 32 jaar en een vrouw van 23 jaar, allen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.