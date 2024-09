Nieuwe vaartuigen voor marine met moderne wapens en apparatuur

Behoefte aan versterking van de luchtverdediging

Bij operaties in het hogere geweldsspectrum heeft de marine behoefte aan versterking van de luchtverdediging en aan meer vuurkracht. Daarnaast heeft de marine onderzoeksapparatuur nodig om dreigingen op de Noordzee op te sporen en te monitoren. De multifunctionele ondersteuningsvaartuigen nemen de nieuwe bewapening of de apparatuur in containers mee. Door innovatie en het slim combineren van bestaande systemen kan dat met een kleine bemanning.

Raketten, munitie en apparatuur

De marine heeft behoefte aan meer luchtdoelraketten voor de lange afstand. Tegenstanders kunnen massale en gelijktijdige aanvallen uitvoeren met antischeepsraketten of drones. De Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LC-fregatten) moeten in staat zijn zichzelf en andere (marine-)schepen daartegen te verdedigen.

Extra luchtdoelraketten

De nieuwe vaartuigen beschikken over extra luchtdoelraketten. Ze varen op korte afstand van de LC-fregatten. De raketten worden vanaf het ondersteuningsvaartuig gelanceerd, aangestuurd door het LC-fregat. Voor onder meer amfibische operaties van het Korps Mariniers heeft Defensie langeafstands-precisiemunitie nodig. Die dient om dreigingen op het land uit te schakelen. Het kan daarbij ook gaan om bijvoorbeeld vijandelijke luchtverdediging.

Apparatuur voor elektronische oorlogvoering (EOV)

Daarnaast heeft de marine behoefte aan apparatuur voor elektronische oorlogvoering (EOV). Deze apparatuur kan radarsystemen van de tegenstander storen. Die krijgt dan geen goed beeld. Als de vijand toch raketten inzet, voorkomt de EOV-apparatuur dat deze hun doel raken. Bij een aanval met vliegende of varende drones verstoort de apparatuur de verbinding tussen de drones en degene die ze bedient.

Onderwaterdrones en sensoren

De infrastructuur op de Noordzee is kwetsbaar. Denk aan windmolens en booreilanden. Andere voorbeelden zijn olie- en gaspijpleidingen, elektriciteitskabels en datakabels op de zeebodem. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst schreef in haar jaarverslag over Russische activiteiten die duiden op spionage. De dienst meldde ook dat er sprake is van voorbereidingshandelingen voor verstoring en sabotage van de maritieme infrastructuur. Om deze dreigingen op te sporen verwerft Defensie voor de nieuwe vaartuigen onderwaterdrones en sensoren om informatie te verzamelen.

Maritieme Maakindustrie

De verwerving bij Damen sluit aan bij het kabinetsbeleid om de Nederlandse Maritieme Maakindustrie te versterken. Defensie draagt daarmee bij aan de strategische autonomie van Europa. De komende jaren vervangt Defensie bijna de complete marinevloot. De maritieme maakindustrie vormt daarbij het fundament. Met het project is € 250 miljoen tot € 1 miljard gemoeid. Capaciteit voor de Noordzee is vanaf 2026 inzetbaar en in 2027 zijn beide vaartuigen volledig inzetbaar.