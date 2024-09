Verdachte (28) aangehouden voor cyberdelicten

In een onderzoek naar grootschalige phishing is woensdag 25 september een man van 28 jaar uit het Zuid-Hollandse Oostvoorne aangehouden. 'Het Cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland kwam de man op het spoor na een tip van een gedupeerde organisatie', zo meldt de politiedonderdag.

Phishing panels

'De man wordt ervan verdacht in het bezit te zijn van meerdere phishing panels ook zou hij deze zogenoemde panels verspreid hebben', aldus de politie. Een phishing panel is een middel om gegevens van slachtoffers af te vangen. Zie het als een soort website. Criminelen proberen op verschillende manieren privégegevens te achterhalen. Met gegevens zoals bankrekeningnummers, adresgegevens, namen en mailadressen kunnen criminelen verschillende vormen van oplichting uitvoeren.

Honderden slachtoffers

In dit onderzoek draait het om het versturen van sms’jes naar potentiële slachtoffers. In de sms werd een link opgenomen met een betaalverzoek. Het overgemaakte geld belandde in de zakken van de oplichters.

Ruim 300.000,- euro buitgemaakt

Er is waarschijnlijk voor meer dan 300.000,- euro buitgemaakt van honderden mensen die een betaling hebben gedaan. Onderzocht wordt welke rol de verdachte hierin heeft gehad. Tijdens een doorzoeking bij de verdachte zijn verschillende gegevensdragers in beslaggenomen. Het onderzoek naar zijn handelswijze gaat onverminderd door.