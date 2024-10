Politie vindt bijna sporttassen met cocaïne in bestelauto

De politie heeft op afgelopen donderdag een grote hoeveelheid harddrugs gevonden in een Mercedes Sprinter. 'In de laadruimte van het busje lagen meerdere tassen met in totaal ongeveer 96 kilo cocaïne', zo meldt de politie.

Aanhouding in Steenbergen

Een paar dagen eerder troffen agenten in een woonwijk in Halsteren de bus al aan, niet afgesloten en met achterin spullen die gebruikt worden bij de productie van drugs. Agenten van de Landelijke Eenheid Expertise en Operaties zagen de desbetreffende Mercedes Sprinter donderdagochtend rijden op de A29 bij de Haringvlietbrug. In Steenbergen kon de automobilist worden aangehouden.

Drie sporttassen met cocaïne

Achterin de auto vonden zij onder een berg kartonnen afval 3 sporttassen, een boodschappentas en een rugzak. Bij het openen van een van de sporttassen stuitten zij op een grote hoeveelheid plastic zakken met wit poeder. Na onderzoek blijken alle tassen gevuld met cocaïne, zowel in poedervorm als in geperste blokken, in totaal ongeveer 96 kilo. De automobilist, een 24-jarige man uit Vlaardingen, is aangehouden en de recherche is een onderzoek gestart.